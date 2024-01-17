بالفيديو| ريهام حجاج ترد على التعليق المنسوب لها بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

تصدرت الفنانة المصرية ريهام حجاج مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتشار تعليق منسوب لها قالت فيه “أسعد يوم في حياتي”، والذي أرجعه البعض أنه يخص خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، الأمر الذي أضطر ريهام حجاج للخروج في فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام” لتوضيح الحقيقة.

عيب احترموا نفسكم بقا

ظهرت ريهام حجاج بنفسها على صفحتها في فيديو قالت فيه “طالعة النهاردة أعمل الفيديو ده علشان أرد وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي إشاعات أو أي افتراءات، حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت، بس النهاردة قررت أني أرد وسخافة أوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلًا، وفجأة اكتشف إني منزلة ستوري ومسحتها وستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي، وسخافات كده ملهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي”.

واختتمت كلمتها بقولها “وحابة أرد بقي النهاردة لأني بعد كده مش هسمح لحد إنه يطلع عليا إشاعات وأسكت، أنا معملتش كده وناس كتير أوي متابعاني وباعتين لي بيقولولي أنت مانزلتيش حاجة والناس بتقول إنه منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس”.

وعلقت ريهام بنفسها على الفيديو بقولها “عيب احترموا نفسكم بقا وخلي عندكم دين وأخلاق، بدل الانحدار اللي بقيتوا فيه ده، هاتتعظوا إمتى، ده الناس في غزة بتموت وأنتم فاضيين للشر والافتراء”.

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خبر صادم للجميع

وكان جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد تلقوا أمس الثلاثاء خبر انفصالهما المفاجئ، والذي شكل صدمه للجميع، خاصة أنه جاء بعد ساعات من احتفالهما معاً بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بشكل رومانسي، الأمر الذي دفع الكثيرين للتشكيك في الخبر، أو اعتباره دعابة، إلا أن الزوجين أكدا الخبر من خلال صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.