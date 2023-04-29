بالفيديو .. رسالة شكر من عمرو دياب لتركي آل الشيخ بعد حفل جدة

وجه المطرب المصري الكبير عمرو دياب، رسالة شكر وتقدير للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمجهود الذي بذله في الحفل الغنائي الذي أقيم بمدينة جدة السعودية، رسالة عمرو دياب جاءت بعد الاستقبال الحافل الذي شهده الأخير من الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، وقدم عمرو دياب مجموعة من أغانيه بدأها بأغنية “يا أنا يا لأ”.

شكراً صديقي العزيز

وقال عمرو دياب في رسالته لتركي آل الشيخ “أشكرك جدا صديقي العزيز معالي المستشار تركي آل الشيخ، على الحفلة دي وكل الحاجات الحلوة اللي بتعملها لينا ولي أنا شخصيا وكل الفنانين المصريين، أشكرك جدا وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الشعب السعودي وصديقي العزيز”.

أداء الميجا ستار عمرو دياب المتميز أشعل أجواء الحفل، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العديد من الأغاني منها “ده لو اتساب”، وأغنية “ٌقمرين”، وغيرها من الأغاني التي عشقها جمهور الهضبة.

جدير بالذكر أن أخر حفلات عمرو دياب كانت خلال عيد الفطر المبارك بمكادي باب بالغردقة، كما أنه يستعد لإحياء حفله القادم يوم 12 مايو القادم.