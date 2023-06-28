بالفيديو.. رجل أمن سعودي يحمل مسنا على ظهره لاستكمال مناسك الحج

حمل رجل أمن سعودي، مسنًا على ظهره لكي يستكمل مناسك الحج، في مشهد يوضح المعاني الإنسانية العالية، وحب فعل الخير، ومساعدة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية.

تفاعل كبير

ويظهر في الفيديو رجل الأمن وهو يحمل المسن على ظهره، وذلك بعد أن أنهكه التعب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وسط دعوات لرجل الأمن السعودي، وكذلك للحاج المسن.

ولمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فضل مساعدة المسنين في الحج

مما لا شك فيه أن مساعدة المسنين في موسم الحج له خير كبير، وكذلك فضل عظيم من الله عز وجل، فهذا الإحسان يتبعه رحمة الله عز وجل، ورضاه عن المسلم، الذي يستحق البشارة بالخير سواء في الدنيا أو الآخرة.

ولمساعدة الغير في موسم الحج ثواب عظيم، مما يعمل على تشجيع عمل الخير، وكذلك العطاء، ومن ثم تعزيز روح المحبة والتعاون بين المسلمين، بجانب تعزيز الروابط الاجتماعية والوحدة ومن ثم التضامن الإنساني.

فضل الحج

وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين المستطيعين بأداء فريضة الحج، إذ يمثل الركن الخامس في الإسلام، فهو من أفضل الأعمال التي ممكن أن يتقرب بها الإنسان من ربه، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة.

ويعبر الحج عن تحقيق الإخلاص لله، ومن ثم شكره، والتدريب على مجاهدة المسلم لنفسه، بجانب نيل الأجر العظيم، بالإضافة إلى تربية النفس وتهذيبها، ومغفرة جميع الذنوب، والدعوة إلى سبيل الله.