بالفيديو رامي صبري يسخر من محمود العسيلي بسبب الوسطة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان رامي صبري أثناء إحياءه لإحدى حفلاته الغنائية وهو يسخر من واقعة زميلة الفنان محمود العسيلي المعروفة باسم معاك واسطة ي حبيبي وعرضته لحملة انتقادات كبيرة بسبب احراجه لاحدى معجبيه بعدما طلب منه أن يلتقط صورة معه أثناء إحياء العسيلي الحفل فكان رد محمود العسيلي معاك واسطة ي حبيبي حد جامد انت مثلا وهذا الرد أغضب جماهير العسيلي وجعلهم ينتقدونه

رامي صبري يسخر من محمود العسيلي

ظهر رامي صبري في فيديو نشره رواد المواقع اثناء احيائه لحفلته الغنائية وهو يرد على أحد معجبية الذي طلب أن يأخذ صوره معه فكان رد رامي صبري عايز تتصور معايا معاك واسطة يعني ثم أخذ منه الهاتف وقام بالتقاط الصورة السيلفي وقال له مازحا حد جامد انت جدا ليتفاعل جميع الحاضرين معه في الحفلة بسبب هذا التصرف

والجدير بالذكر أن الفنان رامي صبري قد طرح منذ أيام قليلة ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان فارق معاك من إنتاج نجوم ريكوردز وهذا الألبوم يحمل 12 أغنية ويحملون عنوان وفارق معاك ، بتاع بنات ، وأنا بابا ، وحاول تنساني ، وقولت الي عندي ، وهو في كده ، و بقابل ناس ، وأنا بعترفلك ، وصعبان عليا ، وعجبي ، وحكاية حبنا ، وبتهتمي وحقق هذا الألبوم نجاح فور نزوله حيث نال على اعجاب الكثيرين من متابعين رامي صبري