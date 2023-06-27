بالفيديو.. حاج إيطالي يؤدي فريضة الحج بعد الاستجابة لهذا الدعاء

عرضت قناة الإخبارية، مقطع فيديو، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، يظهر حاج إيطالي يؤدي فريضة الحج.

سب أداء فريضة الحج

وبين الحاج الإيطالي، سبب أدائه الفريضة هذا العام، قائلًا إنه أتى بعد استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه.

وتابع الحاج الإيطالي ذو الأصول الهندية، أنه تعرض لحادث تسبب في كسر بقدمه، ونذر أنه لو كتب الله له الشفاء سوف يؤدي فريضة الحج هذا العام.

عملية جراحية

واستكمل، أنه بالفعل أجرى عملية جراحية، وقد تعافى تمامًا، لذلك أوفى بوعده في أداء الفريضة، قائلًا إن الله أعطى الجميع الخير، والبركة، والحج لبيته.

ومن الجدير بالذكر، أنه فور نزول مقطع الفيديو المذكور على حساب القناة حتى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، داعين الله عز وجل للحاج الإيطالي بالشفاء التام.

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فضل الحج

يذكر أن الحج هو الركن الخامس من الشريعة الإسلامية، وهو من أفضل الأعمال التي من الممكن للعبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما أنه سبب من غفران الذنوب.