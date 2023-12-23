بالفيديو .. بيومي فؤاد يتقدم للحصول على جنسية أخرى

ظهر الممثل المصري بيومي فؤاد، في فيديو نشرته إحدى الشركات المتخصصة في تيسير إجراءات الحصول على جنسيات أجنبيه، وهو يوقع أوراق الحصول على جنسية أجنبية.

سبب سعيه للحصول على هذه الجنسية

ووضح بيومي فؤاد في الفيديو السبب وراء سعيه للحصول على جواز سفر هذه الدولة بقوله، “كان عندي مشكلة طول عمري في الحصول على التأشيرات، ظروف الشغل بتجبرنا أننا نسافر في نفس اليوم، والمشكلة أن التأشيرات بتأخر”.

ثم أعلن فؤاد عن اسم الشركة التي وقع معها عقد الحصول على العقد، وقال أنها ستساعده في الحصول على جنسية إحدى دول الكاريبي، والتي بدورها ستساعده في دخول دول عديده دون الحاجة للحصول على تأشيره، ثم وجه بيومي فؤاد دعوه لكل متابعيه أنهم يحزوا حزوه، ويوقعوا مع هذه الشركة.

View this post on Instagram A post shared by WORLD GATE CITIZENSHIP (@worldgate_citizenship)

يعتر هذا هو الظهور الأول لبيومي فؤاد منذ ظهوره الأخير على إحدى مسارح العاصمة السعودية الرياض، هذا الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل، والذي استاء منه الكثير من زملاءه وجمهوره، بعد دفاعه عن ظهروه في عمل مسرحي كوميدي في موسم الرياض، في الوقت الذي تقصف فيه غزة ويتعرض القطاع لعدوان وحشي غير مسبوق.

لم يكتفي فؤاد أن يدافع عن موقفه فقط، بل هاجم زميله الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن المشاركة بالرغم أنه كان سيقون ببطولة نفس المسرحية، كما قدم بيومي فؤاد الشكر لزميله الذي قبل أن يحل محل محمد سلام لأداء نفس الدور.