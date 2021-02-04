بالفيديو المذيع العراقي نزار الفارس يهدد رانيا يوسف “انتي لست مراهقة وسأكشف كل شيء بالصوت والصورة”

وجه اليوم المذيع العراقي نزار الفارس، رسالة شديدة اللهجة للممثلة المصرية رانيا يوسف، من خلال فيديو بثه من خلال حسابه الشخصي على موقع أنستجرام، بعد ما أثير حول لقاءه التليفزيوني المثير للجدل والمذاع منذ شهر تقريبا والذي كانت ضيفته رانيا يوسف ولاقى استهجان الكثير من المتابعين بسبب الجرأة الشديدة التي حملتها أسئلته.

نزار الفارس يهدد رانيا يوسف بكشف ما وراء الكواليس

وجاء رد الفارس على ما أعلنته رانيا يوسف، منذ أيام باتخاذها القرار برفع دعوى قضائية على الأول وكذلك تقديم شكوى رسمية للسفارة العراقية بالقاهرة بسبب الحلقة المثيرة للجدل التي أدار الحوار بها المذيع العراقي نزار الفارس وطرح من خلالها على يوسف مجموعة من الأسئلة التي رفضها الجمهور وأثارت غضب الكثير.

وعلق نزار الفارس على الواقعة بقوله أن الممثلة المصرية أرسلت له رسالة صوتية بعد الحلقة تعرب فيها عن إعجابها بما جاء فيها، وأنها غير نادمة على ظهورها مع المذيع العراقي.

وأضاف الفارس أنني وجهت لكي السؤال وانتي أجبتي وانك انتي من أساء لنفسه وليس أنا، واختتم كلامه بتوجيه اللوم لرانيا يوسف بسبب إصرارها على وجودها في التريند دائما مهما كانت الطريقة، وقال لها انتي امرأة كبيرة ولستي مراهقة لتقومي بهذه الأفعال.

https://www.instagram.com/p/CK1dHScpMLJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

رانيا يوسف ومقاضاة المذيع العراقي

وكانت الممثلة المصرية رانيا يوسف قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد رفع دعوى قضائية على المذيع العراقي نزار الفارس وتقديم شكوى رسمية لسفارة بلاده بالقاهرة؟