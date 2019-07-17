بالفيديو العسيلي يثير غضب الجمهور بعد احراجه لطالب معاك واسطة عشان تتصور معايا

أثار الفنان محمود العسيلي جدل كبير في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بسبب احراجه لأحد معجبيه في حفلة عامة أمام كل الجماهير في الحفلة وسبب احراج العسيلي للطالب هو أنه طلب منه أخذ صورة تذكارية معه فكان رد فعل محمود العسيلي هو التوقف عن الغناء واحراج الطالب حيث قال له “حضرتك معاك واسطة أو حاجة جامد جدا مثلا” فكان رد الطالب الذي لم يظهر وجهه في الفيديو الا التعبير عن اعجابه بالعسيلي حيث قام باحراجه مرة أخرى قائلا “بتحبني وكل الناس بتكرهني مثلا يعني لو اتصورت معاك مش لازم اتصور مع الناس دي كلها” ثم قام الحسيني بالغناء مرة أخرى.

العسيلي يتأسف ويدافع عن نفسه

بعد الهجوم الذي تعرض له قام محمود العسيلي بالرد على الفيديو من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال حضرتك فهمت الموضوع غلط تماما، “الحفلة كانت كبيرة وفيها المئات وواحد طلب أنه يتصور معايا ولو اتصورت معاه لازم اتصور مع كل الناس اللي في الحفلة، وأنهى العسيلي كلمته بقوله اشمعني انت بس وارجوكوا متحكموش ع حاجة انتوا مش فيها.

ثم نشر تويتة اخرى يعتذر فيها وقال أعتذر بشدة لكل الناس الي شافت الفيديو وأعترف اني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ ولكن الصورة كانت ناقصة والله وكل ما كان في نيتي هو عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.