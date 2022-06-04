بالفيديو..أول لايف لحنان ترك “مش هسكت على الأكاذيب”

قالت الفنانة حنان ترك ان هناك صفحات غير موثقة على مواقع التواصل الإجتماعي تنتحل شخصيتها, وتطلق تصريحات هي غير مسئولة عنها,و ان ما سبب لها الضيق الشديد, هو اعتقاد بعض الأصدقاء المقربين لها أن ما تنشره هذه الصفحات قد صدرت عنها بالفعل.

و أضافت الفنانة حنان ترك في فيديو نشرته على حسابها الرسمي فيس بوك, أنها تأثرت جدا و زعلت من أصدقائها الذين يعرفونها جيدا, لأنهم صدقوا ما تنشره هذه الصفحات من كلام لا علاقة لها به, وأضافت”معقولة نسيوني أوي للدرجة دي, إني ممكن أقول الكلام ده.”و أشارت انها لا تفهم في السياسةوقالت”أنا جاهلة سياسيا” فكيف أنظر سياسيا, وبالنسبة للدين أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة و ليس على سبيل الدعوة, الدعوة دي حاجة كبيرة جدا مش أي حد يقوم بها, محتاج علم وثقة, أنا فين و الكلام ده فين, أ،ا مين علشان أحلل و أحرم, ونصحت الناس ان الفتوة نأخذها من أهل العلم.

و أكدت انها تمكنت من توثيق صفحتها الرسمية على فيس بوك و أنشأت قناة باسمها بها على يوتيوب تستطيع أن تتواصل من خلالها مباشرة مع جمهورها و معجبيها, وتجيب عن تساؤلاتهم, و تتحدث اليهم بدلا من تصديق الأكاذيب التي تصدر عن الصفحات المزيفة, و أضافت أنها رغم إنشغالها مع أولادها في الغربة و أنها مسئولة عنهم , إلا انها تحاول إيجاد الوقت للتواصل عبر صفحة الفيس بوك, واليوتيوب.

و كانت الفنانة حنان ترك قد ارتدت الحجاب و اعتزلت العمل الفني السينمائي و التليفزيوني منذ سنوات.

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