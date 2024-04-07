بالفيديو .. أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الوحيد في حياتي ومش هعيش اللي عشته معاها

فتح الفنان أحمد العوضي قلبه لجمهوره في لقاءه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وذلك من خلال برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة الحياة، تكلم العوضي عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز زوجته السابقة، وكيف حبها، ودور المرأة في حياته بصفة عامة.

الراجل ميقدرش يعيش من غير ست

عبر أحمد العوضي عن مدى ارتباط الرجل بوجود المرأة في حياته، واعتبرها مهمة جداً في حياة أي رجل، حيث قال “الست مهمة جداً في حياة الراجل، والرجل ميقدرش يعيش من غير ست، لانها نصفه الثاني، ربنا لما خلق آدم خلق حواء”.

وأكد العوضي على أن غياب أمه جعل وجود المرأة في حياته مهم، حيث قال “ممكن لو في أم تعوضني عن غياب الست، لكن مفيش راجل هيعيش لوحده، فعدم وجود الأم ومفيش أخت، فالعنصر ده عنصر مهم جداً في حياة الراجل، فاللي يفتكر أن الست مش مهمة في حياة الراجل ده دماغه تعبانه”.

ولفت أحمد العوضي أن حب فترة المراهقة لم يكن هو أصدق حب عاشه، ثم قال بشكل حاسم “أصدق حب كانت ياسمين، ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لو أنا خبيت أكتر من مرة فهي دي الحب الحقيقي، لأن أنا عشت معاها أيام بفترات بمواقف ومراحل”.

وتابع “هفضل أقول الموضوع ده طول حياتي، لأن أنا مش هعيش اللي أنا عشته مع ياسمين”.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في رمضان الجاري بمسلسل “حق عرب”، ويشارك العوضي في البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.