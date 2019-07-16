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بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

كتب هشام سيدفي آخر تحديث
بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

الكثير من المشاهير شاركوا صورهم التذكارية أثناء مرحلة الطفولة إلي الجمهور متابعينهم علي مواقع التواصل الإجتماعي، والعديد من الناس لديهم الفضول ليروا كيف كانت ملامح الفنان والفنانة قبل أن يصبحوا مشاهير كبار، خاصة النجمات التي يشاهدهم الجمهور ليعرف هل جمالها الحالي هو بالفعل جمالاً طبيعياً أم حصلت عليه من عمليات التجميل، لذا سوف نعرض عليكم بعض الصور للمشاهير قبل الشهرة خلال مرحلة الطفولة.

 

1- درة

نشرت صورة للفنانة التونسية درة وهي سن الطفولة، التي أصبحت فيما بعد نجمة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وكان أخرها فيلم “عنترة ابن شداد” مع الفنان محمد هنيدي.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

 

2- شيرين عبدالوهاب

تظهر المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي في سن طفولتها البريئة بشعرها الناعم.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

 

3- زينة

نشرت صورة للفنانة زينة وهي لم تتجاوز عامها الأول.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

 

4- أنغام

نشرت صورة تذكارية قديمة للمطربة المصرية أنغام وهي بصحبة والدتها وجدتها.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

 

5- دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم نجلة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان الكوميدي سمير غانم، حينما كانت طفلة صغيرة.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

6- نانسي عجرم

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي في سن الطفولة وتحمل ملامح جميلة ذات عيون مبتسمة وشعر ناعم، وظلت معها تلك الملامح حتي كبرت.

بالصور| 11 نجمة وهن في سن الطفولة قبل أن يمحي الفن ملامح براءتهن

عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع نجوم مصريه، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدي شركات الإستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلي رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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