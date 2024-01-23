اومكو أيوب: ستريمنج الألعاب الأشهر خلال الفترة الحالية وفرق بين الستريمر واليوتيوبر

أوضح الستريمر اومكو أيوب بأن مصطلح “ستريمنج Streaming” هو عبارة عن عملية تدفق الوسائط المتعددة “الفيديو أو الصوت” من خلال الإنترنت عبر البث المباشر ساء أكان هذا البث للأحداث الحية أو مقاطع فيديو مسجلة أو ألعاب الفيديو مؤكدًا بأن ألعاب الفيديو من أشهر أنواع الستريمنج خلال هذه الفترة.

الستريمر اومكو أيوب

استخدامات الستريمنج

وأشار اومكو أيوب بأن الستريمنج تتنموع استخداماته في الكثير من المجالات خاصة بأنه من الممكن أن هذه المجالت قد تتطور مع تطور التكنولوجيا، وإلى الآن يعد البث المباشر لألعاب الفيديو أحد أشهر أنواع الستريمنج، لأنه يمكن للمستخدمين أن يشاهدوا الستريمر وهو يلعب الألعاب ويستطيعون التفاعل معه من خلال التعليقات أو الدردشة المباشرة.

الفرق بين الستريمر واليوتيوبر

وأكد الستريمر اومكو أيوب بأن هناك فرق بين الستريمر واليوتيوبر، وذلك لأن المصطلح نفسه يستخدم لوصف الشخص الذي يقوم بصناعة هذا المحتوى عبر الإنترنت فيختلف الشخصان في نوع المحتوى الذي يقدمه كل منهما بالإضافة إلى المنصات المستخدمة لبث الفيديوهات، والمواعيد في نشر الفيديوهات بالإضافة إلى طريقة التواصل مع الجمهور فيستطيع الستريمر أن يتواصل مع الجمهور من خلال الدردشة الحية خلال البث أما اليوتيوبر فيكتفي بالرد على التعليقات فقط.