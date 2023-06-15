انطلاق حج البدون في دولة الكويت لعام 2023

تهتم دولة الكويت كثيرًا بشؤون الحج في كل عام، وتنظم العديد من الإجراءات اللازمة لسلامة الحجاج حين ذهابهم وعودتهم، ولم تنسى دولة الكويت البدون من هذه الإجراءات؛ فوضعت العديد من الشروط والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.

شروط التسجيل للحج في البدون 2023

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من الشروط اللازمة لحج البدون، والتي نشرتها معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وتتمثل في التالي:

لابد من وجود محرم.

أن يكون قد تلقى تطعيم لقاح كورونا و لقاح السحايا.

يلزم تواجد بطاقة صحية آمنة.

قد تكون الأولوية لكبار السن.

لا يسمح للتقديم لمن سبق له الحج من قبل.

رابط التسجيل في الحج للبدون

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابط خاص بالحج لمساعدة غير محددي الجنسية “البدون” في التقديم الإلكتروني واستكمال إجراءات الحج، كل ما عليك أن تقوم بالضغط هنا واستكمال الخطوات التي أمامك.

موعد البدء والانتهاء من التقديم في حج البدون في الكويت

أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن التسجيل في حج البدون سيبدأ من ١٢ يونيو وينتهي في ١٤ يونيو، حيث أن المدة المتاح التسجيل بها هي يومين فقط؛ وذلك نظرًا لكثرة الطلبات والعدد.

كيف تمت الموافقة على حج البدون لعام 2023

أعلن مدير الحج والعمرة بدولة الكويت عن جهود الدولة في إرسال غير محددي الجنسية لأداء الحج والعمرة، حيث قدموا طلبًا للمملكة العربية السعودية بشأن هذا الموضوع، وصرح مدير الحج بأن المملكة العربية السعودية متعاونة جدًا في هذا الأمر، وتمت الموافقة على الطلب وبدأ موعد التقديم من 12 يونيو، كما طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت بزيادة عدد البدون الذاهبين للحج في عام 2023.