انتهز الفرصة فوراً.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبري 150 الف دولار مع مصطفي الآغا

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، هذا السؤال الذي يشغل الكثير من المواطنين وخاصة في هذه الايام، وذلك لكي يقوموا بمعرفة الخطوات والشروط التي من خلالها سوف يتم الاشتراك في هذه المسابقة، حيث أن قد يبحث العديد من الأشخاص على مستوى العالم عن هذا الموضوع لكي يقوموا بأخذ الفرصة الذهبية وهي 150 الف دولار هذه المسابقة التي لم تكرر بعد، حيث أن هذه المسابقة من المسابقات المشهورة حول العالم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

قدمت قنوات أم بي سي الكثير من الطرق لكي يتم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث أن قد يتم الاشتراك من خلال الأرقام التي تكون موحدة لهذه المسابقة، أو يمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية يجب أن يكون بهذه الرسالة كلمة حلم أو Dream ، وسوف نتعرف فيما بعض عن أرقام التواصل والاشتراك في هذه المسابقة.

الرقم الذي يكون موحد للاشتراك في مسابقة الحلم في المملكة العربية السعودية هو الرقم التالي 650444 .

الرقم الموحد للاشتراك في هذه المسابقة من مصر هو الرقم التالي 95458 أو من ذلك الرقم 95450 .

الرقم الموحد للاشتراك في المسابقة من دولة الإمارات هو 6070 .

الرقم الموحد للاشتراك في دولة الكويت 4141.

الرقم الموحد للاشتراك في المسابقة من الاردن 98858 .

الرقم الموحد للاشتراك في المسابقة من تونس هو 85819 .

حيث أن قد يكمن الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لبنان هو الرقم التاليه 008821622775627.

وقد يوضح لكم الأستاذ مصطفى الأغا الأشخاص الذين فازوا بهذه المسابقة من خلال بث مباشر قد يظهر للجميع، حيث أن قد يكون هذا الأمر صادق.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للأشخاص الذين يرغبون في كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لا بد من أن يتم إتباع الشروط التالية لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم، وقد تكون هذه الشروط.