معظمنا نتفوه بعبـارات رديئـة في بعـض المواقف فمثلاً أنـت تحتقر الاستعمار وتسـخر منـه، وربـما تجلس لتشـاهد إحـدى المباريات وتتطايـر مـن فمـك الشـتائم، لكـن كقاعـدة عامـة للحصـول عـلى قـوة دائمـة حـاول أن تملأ أحاديثـك الشـخصية والجامعية بالتعبيرات الإيجابية السـعيدة، فالكلـمات التـي نتفـوه بها لها تأثير مباشر على أفكارنـا، وهـي وسـيلة للتعبير عـن الآراء، فـإذا جعلنـا الأحاديث العابـرة مضبوطـة نوعـاً مـا فسـتكون النتيجة أفـكار سـليمة وبالتالي عقـل مليء بالسـلام.

ولكن كيف ذلك، تعال معنا لنتعرف على الخطوات التي تساعدك على أن تنتقي كلماتك قبل النطق بها.

انتق كلماتك قبل النطق بها :

لن أنسى أبداً الوقت الذي سمعت فيه أن أحد زملائي في المدرسة الثانوية يطلق على نفسه “أحمق” مراراً وتكراراً أمام مرآة الحمام عندما سمعت الصوت، شعرت بقشعريرة أسفل العمود الفقري لطالما اعتقدت أنه كان من ألطف الناس في المدرسة بحق نفسه والآخرين من حوله لقد صُدمت لأنه كان قاسياً للغاية مع نفسه عندما اعتقد أنه كان بمفرده.

وقس على ذلك الكثير من الشتائم التي تخرج من أفواهنا عند الجلوس مع أحد الأصدقاء أو مشاهدة حدث مهم، أو حتى تعرضك لمشكلة مع أحدهم وإهانته بالتفوه بكلمات ليست لائقة.

تعلم كيف تضبط لسانك وتنتقي كلماتك حتى لا تقتلك، وتوقعك بالمهالك التي تكون أنت بغنى عنها، فالكلام هو من يحدد قدرك واحترامك بين الناس، كما أنها تحدد مستوى تربيتك لذلك احرص على الدوام أن تبتعد عن هذه الألفاظ الغير مناسبة.

فكر قبل أن تتكلم :

ممارسة الصمت عن الكلام والتفكير بأي شيء قبل النطق به هو من أفضل الطرق التي ينبغي عليك اتباعها، جرب أن تذهب إلى أهدأ مكان متوفر وتجلس أو تستلقي فيه لمدة ربع ساعة وتتفنن بالصمت، ولا يعني ذلك أنك تحتاج إلى مكان يطل على إحدى عجائب الدنيا حتى تصمت وتفكر، بل يمكنك الحصول على نفس النتائج عند جلوسك على كرسي مهترئ والنظر إلى السماء.

خلال أوقـات صمتـك لا تتكلـم إلى أحـد ولا تكتـب ولا تقـرأ وليكـن تفكـيرك قليــلاً قــدر المستطاع لترتقي إلى مرحلــة الســكون والحيادية، رغــم أن ذلـك لـن يكـون سهلاً في بـادئ الأمر، لكنـك مـع الممارسة سـتتخطى كل عائـق وتسـتمتع بدقائق سـلام رائعـة.

يمكنك تطبيـق ذلـك قبـل الـشروع بإجـراء مقابلـة عمـل أو مناقشـة قضيـة مهمـة أو قبـل البـدء بتجربـة جديـدة تحتاج إلى قـدر عالي مـن التركيز.

ومـن الجميل أن تنتـج أنـت السـلام والسـكون في حيـن أن كل مـا حولـك ينتـج الضوضـاء والصخـب تحت تأثـر الحياة العصرية وتذكـر بـأن العقـل كالابن البـار يسـتجيب للتعليـم ويحب النظـام.

الآن أنت جاهز لمباشرة عملك واحـرص على تطهـر لسـانك قـدر المستطاع وبكافـة الطـرق الممكنة، انتقي كلماتك قبل النطق بها فهي التي تحدد من أنت، ولا يعني ذلك أن تكون شخصاً ضعيفاً لا يقوى على الرد والكلام بل يجب أن تكون شخصاً حكيماً يعرف تماماً متى يتكلم وكيف يختار الأنسب أثناء الحديث.