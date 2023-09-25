انتبهوا لأعراض نقص فيتامين د.. علامات تشير إلي النقص الحاد

ينصح الأطباء بتناول فيتامين د لتعزيز الجهاز المناعي لأن الجسم لاينتج الكثير من الفيتامين عبر ضوء الشمس الذي يغيب خلال الشتا ولهذا السبب يشار إليه بفيتامين أشعة الشمس في بعض الدول، ويستخدم الجسم الفيتامين لتنظيم الفوسفات والكالسيوم للحفاظ على الأسنان والعضلات، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين د إلي مضاعفات لذلك يجب تناول مكملات غذائية التي تحتوي على فيتامين د.

العلاج وزيادة فيتامين د في الجسم

أعراض نقص فيتامين د

يسبب صعوبات في الأشغال المنزلية مثل صعود السلم والنهوض من على الكرسي، حيث يقوم الإنسان بالتمايل وعدم الاتزان.

تساقط الشعر بكميات كبيرة.

آلام العظام والمفاصل.

الكسل وزيادة الشعور بالنعاس.

تقلب المِزَاج/ يؤدي أحيانًا إلي المعانه من الاكتئاب.

ارتعاش في العضلات.

الإرهاق والضعف.

العلاج وزيادة فيتامين د في الجسم

يمكن علاج نقص فيتامين د بالتوجه إلي الطبيب، حيث الهدف من ذلك إعادة مستويات فيتامين د إلي وضعها الطبيعي، حيث يستخدم الطبيب نتائج المختبر لتقديم علاج يناسبك بأفضل شكل.

ويجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وهي:

صفار البيض و الجبن

الحليب وبعض أنواع عصير البرتقال والزبادي حيث أنها أطعمة مدعمة بفيتامين د

التونة و السلمون

وأحيانًا يوصي الطبيب الخاص بك بتناول مكمل فيتامين د، حيث أن فيتامين د يتضمن فيتامينات متعددة، ولكن يوجد أيضًا مكمل يحتوي فقط على فيتامين د، ويوجد نوعان من فيتامين د الموجود في المكملات وهما D2 و D3.

بالإضافة إلي التحدث مع الطبيب قبل تناول أي فيتامين أو أي مكمل غذائي.

وكثرة تناول فيتامين (د)، مع وجود آثار جانبية تتراوح من الغيثان، والتبول، والغمغمة في الكلام، والإمساك، و الارتباك، وزيادة العطش، ولا تحاول التعرض للشمس كطريقة التحكم في زيادة فيتامين د، لان هذا خطر قد يسبب الإصابة بسرطان الجلد.