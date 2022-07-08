اليوم عرفة

محمد عبد الفتاح إبراهيم: يكتب

لبيك اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

لقد من الله- سبحانه وتعالى- على هذه الأمة، بنعم كثيرة وأفضل هذه النعم، هي نعمة حج بيت الله الحرام، لذا قال الله تعالى في محكم آياته

(وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)

– صدق الله العظيم-

وهذا يدل على عظم هذا النداء، حين يأمر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم- عليه السلام- أن يأذن في الناس بالحج، هذه دعوة من الله سبحانه للناس للذهاب لحج بيت الله الحرام، فعندما يستجيب الناس إلى نداء الحق ويذهبون لبلاد الحجاز لقضاء فريضة الحج، فهنيئا لمن استجاب لنداء الحق، وذهب لصعود جبل عرفات، مصداقا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- الحج عرفة، فعندما ننظر إلى مشهد صعود الحجاج إلى جبل عرفات، لقضاء هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى على عباده، تجد كثيرا من الناس تفر الدمعة من أعينهم رغبة في الذهاب لقضاء هذه الفريضة العظيمة، حقا يا لها من عظمة ومنة من الله سبحانه على عبادة، حين ينظر الله إلى الناس فيقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يا له من فضل يا له من خير، حقا لقد أنعم الله علينا أمة الإسلام بفضائل الخير والبركة إلى يوم القيامة، والدليل على لسان رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفاتٍ وقد كادت الشَّمسُ أن تَؤوبَ فقال: «يا بلالُ أنصِتْ لي النَّاسَ»، فقام بلالٌ فقال: أنصِتوا لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأنصت النَّاسُ، فقال: «معشرَ النَّاسِ أتاني جبرائيلُ عليه السَّلامُ آنفًا فاقرأني من ربِّي السَّلامُ وقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ غفر لأهلِ عرفاتٍ وأهلِ المَشعَرِ وضمِن عنهم التَّبِعاتِ»، فقام عمرُ بن الخطَّابِ رضِي الله عنه فقال: يا رسولَ اللهِ هذا لنا خاصَّةً؟ قال: «هذا لكم ولمن أتَى من بعدِكم إلى يومِ القيامةِ»، فقال عمرُ بن الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه: «كثُر خيرُ اللهِ وطاب»

فهنيئا لكل من ذهب لتلبية نداء الحق لقضاء فريضة الحج، وهنيئا لكل من نسب للإسلام فالخير والمغفرة على الجميع في هذا اليوم، فاليوم عرفة يجب على ضيوف الرحمن الإكثار من الدعاء، والتذلل لله سبحانه ويجب على كل من لم يستطع الذهاب لزيارة بيت الله الحرام، أن يستغفر ويدعوا الله في هذا اليوم المبارك أن يرزقه غفران الذنوب، وزيارة بيته العظيم، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

كم أتمنى الذهاب للوقوف أمام الكعبة المشرفة، ورفع كف التضرع إلى الله- سبحانه وتعالى- حتى أتطهر من الذنوب والخطايا، هنيئا لمن صعد عرفات لقد اختارك الله لتكون ضيفا من ضيفه اليوم، وحقا على الله أن يكرم ضيفه.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.