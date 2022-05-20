اليوم.. ذكرى وفاة نجم الكوميديا الكبير سمير غانم

يأتي اليوم الجمعة الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل نجم الكوميديا الكبير “سمير غانم”، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فقد توفاه الله عن عمر يناهز ال84 عام بعد تعرضه لوعكة صحية انتقل لأثرها إلى احدي مستشفيات المهندسين بعد أن عانى من في وعكته من خلل في وظائف الكلى وانتقل على أثرها للعناية المركزة التي لفظ أنفاسه الأخيره هناك.

تسبب خبر وفاة النجم الكبير سمير غانم في حزن شديد داخل الوَسَط الفني وخارجه، حيث انه يعد من الفنانين الأكثر سطوعاً الذين قدموا الكوميديا وأضحكوا الكثير والكثير من الناس على مر السنين، كما أنه يمتلك شعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي لتقديمه العديد والعديد من الأعمال البارزة داخل تاريخ الكوميديا والدراما المصرية.

كان سمير غانم عضواً لفرقة “ثلاثي أضواء المسرح” مع كلاً من جورج سيدهم والضيف احمد، قدم الثلاثي العديد من الأعمال الفنية والتي لمعت وقتها على المسرح، فقد قدم الثلاثي العديد من الاسكتشات الكوميدية وكان أبرزهم: “طبيخ الملائكة” و”روميو وجوليت”.

تفرقت الفِرْقَة بعد وفاة الضيف عام 1970 فأتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للمسرحيات وقدموا عديداً من المسرحيات وكان من أبرزهم مسرحية “أهلا يا دكتور” التي كانت الأخيرة بينهم، وبعدها اتجه في الثمانينيات لتقديم الفوازير وقد لمع وقتها في تقديمها وقدم فيها شخصيتين “سمورة” و”فطوطة”، ليعود بعدها في التسعينيات بفوازير “المطربون والمضحكون”.

قدم الراحل سمير غانم أكثر من 400 عمل فني متنوعين فمنهم في المسرح ومنهم في التلفزيون ومنهم في السينما، وبرز أغلبهم وأضحكت الكثيرين من الناس على مر السنين.