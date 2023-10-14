الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر ودورها في توفير رعاية طبية آمنة (الجزء السادس)

في هذا الجزء سوف نستعرض رؤية الهيئة من حيث متطلبات معايير الاعتماد وسياسات وإجراءات الاعتماد ذاتها، كإجراءات أولية تلتزم بها المنشأة الصحية قبل الاعتماد، ومدى قيمة هذا الاعتماد للمنشأة والمجتمع، وكيف يتم وضع معايير الاعتماد بمراعاة المتطلبات اللازمة موضع التفعيل ومن خلال معايير واضحة، وفي هذا الجزء أيضًا سوف نعرض متطلبات السلامة الوطنية والذي بناءً عليها تم وضع الكتيبات الخاصة بالمعايير المطلوبة كإصدارات للهيئة، وأرفقنا جدول يوضح فهرس هذه الكتيبات والموضوعات والمعايير الكلية التي تم إدراجها فيها، وأيضًا تم تناول متطلبات ثقافة التركيز على المريض من منظور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر.

المصدر: youtube.com/watch?v=LE6HNryryPc

سياسات وإجراءات الاعتماد ذات الصلة بالمنشأة الصحية

أثناء عمليات التسجيل والاعتماد، هناك العديد من النقاط التي تطلب فيها الهيئة بيانات ومعلومات، فعندما يتم تسجيل المنشأة الصحية لبدء عملية الاعتماد من الهيئة، فإن نطاق الاعتماد للمنشأة يشمل على كونها على علم بأي تغييرات بالمنشأة وأي تقارير خاصة بها، سواءً مكتوبة أو شفهية من خلال التواصل المباشر والإلكتروني، ومن خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلة، أو أي نوع من أنواع التواصل مع المختصين.

ويتم إبلاغ المنشأة الصحية بالبيانات و / أو المعلومات المطلوبة وفترة التقديم والتي تكون خلالها المنشأة الصحية على استعداد أن تقدم معلومات دقيقة وكاملة في الوقت المناسب لهيئة الاعتماد فيما يتعلق بالهيكلية ونطاق عمل المنشأة الصحية والحوكمة والتراخيص وتقارير التقييم من قِبل جهات خارجية بصدق ونزاهة وشفافية، ويكون معيار الامتثال في هذا النطاق:

تقدم المنشأة الصحية معلومات دقيقة وكاملة إلى الهيئة أثناء معالجة التسجيل. تقدم المنشأة الصحية معلومات دقيقة وكاملة إلى الهيئة في الفترة بين عمليات التسجيل والاعتماد. تبلِّغ المنشأة الصحية خلال 30 يومًا عن أي تغييرات هيكلية في نطاق عمل إضافة الرعاية الصحية أو حذف الخدمات الطبية بنسبة تزيد عن 15٪ من نطاقها أو توسعات المباني أو الهدم. تتيح المنشأة الصحية للهيئة الوصول إلى نتائج التقييم وتقارير أي تقييم خارجي للمنشأة.

قيمة عملية الاعتماد:

اعتماد الهيئة يعني أن المنشأة الصحية مكان يحافظ على معايير أمان عالية، ومن المتوقع أن لديهم المصداقية في عمليات الرعاية الصحية المعتمدة، وبالتالي يحق للهيئة الحصول على أي معلومات وإلى تأكيد الامتثال للمعايير وسياسة الاعتماد وتقييم سلامة وجودة خدمة المرضى في أي وقت خلال جميع مراحل الاعتماد، والاطلاع على التقارير من جهات خارجية، مثل تقييم المجالات المتعلقة بالسلامة والجودة، مثل عمليات التفتيش على السلامة من الحرائق، وتحقيقات الشرطة الجنائية، والتفتيش على ظروف عمل الموظفين، وتقييم حوادث السلامة أو شكاوى الجودة، وهذه التقييمات تكمِّل مراجعات الاعتماد.

متطلبات السلامة الوطنية كمعيار أساسي من معايير الاعتماد بالهيئة:

إن إنشاء ثقافة آمنة ليس بالمهمة السهلة؛ مما يتطلب أن يكون الجميع على دراية بقضايا السلامة والقدرة على الإبلاغ عنها، وتحسين الرعاية الصحية وسلامة الرعاية الصحية من خلال مشاركة المعلومات مع الهيئة حول أي تحديات يتم تحديدها من عمليات داخلية أو خارجية، بموقع ويب الرعاية الصحية والإعلان والترويج من خلال الكتيبات والصحف وغيرها بحيث تعكس المعلومات المتاحة للجمهور ونطاق البرامج والخدمات الصحية المقدمة بدقة والتي تم اعتمادها من قِبل الهيئة.

وتُعرِف منظمة الصحة العالمية سلامة المرضى على أنها تقليل وتخفيف الأعمال غير الآمنة داخل نظام الرعاية الصحية، وكذلك استخدام أفضل الممارسات التي تُظهر أنها تؤدي إلى نتائج مثالية للمرضى.

والرعاية الصحية هي بيئة معقدة حيث يمكن للأخطاء أن تؤذي أو تقتل، ولذلك نما الاهتمام بسلامة المرضى في جميع أنحاء العالم منذ أواخر التسعينيات، مما أدى إلى تحول ملحوظ في طريقة سلامة المرضى.

وكجزء من عملية التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية بالهيئة، يجب على المنشآت الصحية إظهار الالتزام بسلامة المرضى، حيث يجب أن يكون تطبيق المعايير وفقًا للمواصفات الوطنية المعمول بها بالقوانين واللوائح المصرية.

فالهدف الرئيسي للهيئة هو التأكد من أن المنشآت الصحية توفر وتحافظ على برنامج سلامة المرضى على نحو فعال، ولذلك وفرت الهيئة كتيبات خاصة بنظام السلامة الوطنية كما يلي:

متطلبات السلامة الوطنية في كتيب الهيئة

National Safety Requirements in this Handbook

الكود الكلمات الرئيسية في متطلبات السلامة الوطنية NSR الكود في الكتاب السلامة المتعلقة بتقديم الرعاية NSR.01 تحديد المريض ACT.03 NSR.02 أوامر شفهية وهاتفية ICD.11 NSR.03 نظافة اليد IPC.03 NSR.04 نتائج حرجة ICD.23 NSR.05 فحص السقوط والوقاية منه ICD.09 الجراحة وسلامة الإجراءات الغازية NSR.06 وسم الموقع الجراحي SIP.01 NSR.07 قائمة مراجعة ما قبل الجراحة SIP.02 NSR.08 وقت التنفيذ SIP.03 إدارة الدواء والسلامة NSR.09 الاختصارات IMT.03 NSR.10 الأدوية عالية الخطورة والإلكتروليتات المركزة MMS.06 NSR.11 دواء متشابه وسليم MMS.07 NSR.12 أفضل تاريخ ممكن للدواء MMS.10 NSR.13 وصف الأدوية MMS.04 سلامة البيئة والمرافق NSR.14 برنامج الأمان من الإشعاع DAS.04 NSR.15 برنامج سلامة المختبر (المعمل) DAS.09 NSR.16 تمرين السلامة من الحرائق والحريق EFS.02 NSR.17 إدارة المواد والنفايات الخطرة EFS.04 NSR.18 خطة إدارة السلامة EFS.05 NSR.19 خطة إدارة الأمن EFS.06 NSR.20 خطة إدارة المعدات الطبية EFS.07 NSR.21 خطة إدارة المرافق EFS.08

متطلبات ثقافة التركيز على المريض من منظور الهيئة

في مجال الرعاية الصحية التي تركز على المريض، فإن الاحتياجات الصحية المحددة للمريض والنتائج الصحية المرجوة هي القوة الدافعة وراء جميع قرارات الرعاية الصحية وقياسات الجودة، فالعديد من المرضى غير قادر على تقييم مستوى مهارة أو مدى تدريب فني متخصص في الرعاية الصحية، ومعايير الحكم على خدمة ما هو كمريض غير فني مؤهل للتقييم وهناك جانب شخصي يتضمن جوانب مثل الراحة والخدمة الودية، وقدرة تواصل أخصائي الرعاية الصحية والمهارات الشخصية في التواصل والالتزام بالجداول الزمنية في الوقت المحدد، كل هذا يتطلب تطوير موظفي ومختصي الرعاية الصحية بمهارات اتصال جيدة ليوفروا احتياجات المرضى بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

وتتطلب الرعاية التي تركز على المريض أيضًا أن يصبح أخصائي الرعاية الصحية مدافعًا عن المريض.

وتسعى الهيئة جاهدة لتوفير رعاية ليست فعالة فحسب، بل آمنة أيضًا، والهدف المتمركز حول مريض الرعاية الصحية هي إشراك وتمكين المرضى وأسرهم ليصبحوا مشاركين نشطين فيها، ورعايتهم ليس فقط من منظور سريري، ولكن أيضًا من الناحية العاطفية والعقلية والروحية والاجتماعية، والمنظور المالي.

فعلى الصعيد العالمي، أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 25 على حق الإنسان في مستوى معيشي ملائم لصحة ورفاهية نفسه وأسرته ويشمل الرعاية الطبية والحق في الأمن في حالة المرض أو الإعاقة.

ومحليًا، دعمت الأُطر القانونية والأخلاقية المصرية الرعاية التي تركز على المريض أيضًا وفقًا للدستور المصري، فإن الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة القياسية هي حق للمصريين، والبرتوكولات المصرية الخاصة بالطب والتمريض والصيدلة والرعاية الصحية الأخرى أكدت أخلاقيات المهنيين على جوانب متعددة لحقوق المريض والرعاية الصحية والالتزامات المهنية تجاه المرضى، وحددت وكالة حماية المستهلك ممارسات وتعليمات متعددة يجب على المنشأة الصحية تحملها أثناء عمليات الرعاية الصحية الخاصة بالمرضى، وبالإضافة إلى ذلك، تصف القوانين المصرية بوضوح آلية الحصول على الموافقات القانونية من المرضى على الإجراءات الطبية، وفي فترة ماضية من بضع سنوات، ناقش مجلس النواب المصري بعض القوانين ذات الصلة بحقوق بعض فئات المجتمع المصري مثل النساء والأطفال والمعاقين وكبار السن.

ومن الناحية العملية، تحتاج المنشآت الصحية إلى ضمان البنية التحتية لسياسات رعاية موحدة تركز على المريض والإجراءات الصحية، وتحتاج السياسات والإجراءات إلى تحديد آليات الإنشاء والاستدامة وثقافة رعاية تتمحور حول المريض، وتعليم التقنيات اللازمة لتشجيع التركيز على المريض والسلوكيات المطلوبة.

لذلك أهلت الهيئة أعضاء الرقابة والمتابعة طرفها على قياس كيفية تحديد ثقافة التركيز على المريض والعمل على استدامتها من خلال مراجعة الوثائق ذات الصلة، وبمراجعة التنفيذ مع المتعاملين مع المريض مباشرةً، وأثناء تتبع المرضى، ومقابلة الموظفين والقيادات.

وقدر ركزت الهيئة في معاييرها أن تكون مرتبة بترتيب منطقي يصف أولاً البنية التحتية والثقافة اللازمة للامتثال للمتطلبات، ويصف حقوق المريض الأساسية والمسؤوليات على تلك التقنيات والتغييرات الثقافية التي تحتاجها المنشآت الصحية للتعامل مع بناء ثقافة تتمحور حول المريض حيث تشترط الهيئة:

أن يتم توجيه الموظفين وتعليمهم وتدريبهم على المبادرات التي تركز على المريض. أن يكون لدى المنشأة الصحية آليات لتقييم أداء الموظفين المتمحور حول المريض، وقد تشمل الآليات أنشطة تثقيف المريض، ومشاركة المريض في قرارات تقديم الرعاية، وتقديم الدعم العاطفي. – تقديم الرعاية الصحية التي تركز على المريض وتؤكد على جوانب الرعاية التي تهم المرضى، مثل راحة وتوقيت الخدمات، ويركز على نتائج مثل رضا المريض وجودة الحياة.

تتخذ قيادة الرعاية الصحية إجراءات لتشجيع الموظفين على المشاركة في التركيز على المريض. يتم اتخاذ إجراءات لتحسين ممارسات التركيز على المريض بناءً على أي انتهاكات تم الإبلاغ عنها بالمخالفة للممارسات التي تركز على المريض.

فقد يكون السعي للحصول على الرعاية والعلاج في المنشأة الصحية وتلقيهما أمرًا مربكًا للمرضى، مما يجعله أمرًا صعبًا ويصعب عليهم التصرف وفقًا لحقوقهم وفهم مسؤولياتهم في عملية الرعاية، ويجب أن يكون المرضى قادرين على فهم حقوقهم ومعرفة كيفية استخدامها، إذا لأي سبب من الأسباب لا يفهم المريض حقه، فـهنا المنشأة الصحية مُلزمة بمساعدته على اكتساب المعرفة على حقوقهم، وتوفر التوجيه للموظفين فيما يتعلق بدورهم في حماية حقوق المرضى وعائلاتهم، ويجب على إدارة المنشأة الصحية تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات تضمن أن جميع الموظفين يدرك قضايا حقوق المريض والأسرة ويستجيبون لها عندما يتفاعلون معها، ويجب أن تتناول السياسة الداخلية على الأقل ما يلي:

حقوق المريض والأسرة كما حددتها القوانين واللوائح والمدونة الأخلاقية ونقابات المتخصصين في الرعاية الصحية.

حق المريض وعائلته في الحصول على الرعاية إذا توفرت من خلال التأمين الصحي الشامل.

حق المريض والأسرة في معرفة اسم الموظف المسؤول.

حق المريض وعائلته في الرعاية التي تحترم القيم والمعتقدات الشخصية للمريض.

حق المريض وعائلته في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة ورعايتهم.

حق المريض وعائلته في رفض العلاج ووقف العلاج.

حق المريض والأسرة في الأمن، والخصوصية الشخصية والسرية والكرامة.

حق المريض وعائلته في تقييم الألم وإدارته.

حق المريض وعائلته في تقديم شكوى أو اقتراح دون خوف من القصاص.

حق المريض وعائلته في معرفة أسعار الخدمات والإجراءات.

خاتمة:

بناءً على ما سبق، يمكن القول أن إنشاء ثقافة آمنة في الرعاية الصحية هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والجهات التنظيمية، ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا وتواصلًا مفتوحًا بين جميع الأطراف المعنية، والتزامًا بسلامة المرضى كأولوية قصوى.