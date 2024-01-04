المطرب علي الألفي يُعلن عن انفجار بوتاجاز منزله “ربنا كان لطيف ورحيم معايا”

أعلن المطرب الشاب علي الألفي، من خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن تعرضه لحادث انفجار في بوتاجاز منزله، وطمأن الألفي متابعيه وجمهوره بعد أن سرد لهم تفاصيل الواقعة.

تسريب في الغاز

وكشف علي الألفي ما حدث له بقوله “واضح إني ما حبيتش أقلق الناس إمبارح فقلقتهم زيادة.. ملخص اللي حصل معايا إمبارح إن فرن البوتاجاز انطفى وفضل الغاز شغال وأنا ما أخدتش بالي ورحت مولع عود كبريت ودخلت إيدي جوه الفرن، حصل انفجار مكتوم وكرة نار”.

وتابع “الغاز هب فيا لدرجة إنه من لطف ربنا إنه حتى شعر رموشي وحواجبي ودقني اتحرق، وطبعا إيدي اللي كانت جوه الفرن.. صوابعي اتلسعت خفيف.. كل ده في ثانية واحدة”.

أنا سليم والبيت سليم

واختتم الألفي منشوره بقوله “ربنا كان لطيف ورحيم ووراني بعيني إزاي النار ممكن تقرب من وشك بس هو يحرسك برحمته.. بشكر كل اللي سألوا، أنا سليم، والبيت الحمد لله سليم، بس نفسيا بتعامل مع الموضوع”.

يذكر أن المطرب علي الألفي اشتهر بأغانيه الوطنية، وحصل على تكريم من الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية الشبابية، وذلك عن أغنية “صدق عينيك”، التي كتبها شادي شديد وقام بتلحينها على الألفي وتوزيع عمرو عيد.

كما حققت أغنيته “يا روح الروح” التي طرحها الشهر الماضي، والتي كتبها إهداء للطفلة الشهيدة ريم، التي ظهرت بين أحضان جدها الذي كان يحملها بعد أن وافتها المنية من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال عنها جدها أنها “روح الروح”.

كلمات أغنية يا روح الروح

كتبها عمر مصطفى، ومن ألحان وغناء على الألفي، وتوزيع ابراهيم الطرابيشي، وإخراج أحمد حمدى، وتقول كلماتها: