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المصور خليل الوقاف يتصدر الانستجرام لإبداعه في تصوير الفنانين المشاهير

صلاح عريان
المصور السوري خليل غازي الوقاف

تصدر المصور السوري خليل غازي الوقاف، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام، بتصويره للفنانين والمشاهير في سوريا ولبنان والعديد من الدول العربية، ونجح في جذب الانتباه بأعماله وفيديوهاته مع المشاهير.

 

كما يقدم خليل الوقاف، الفيديوهات والصور الفنية الفريدة التي تبرز جمال وروح الفنانين المشهورين، ومن بين هؤلاء الفنانين، يبرز اسم باسم ياخور، الذي يعد واحدًا من أبرز الفنانين السوريين.

 

 

واستطاع المصور السوري من خلال تعاونه الوثيق مع باسم ياخور تسليط الضوء على جانب مختلف من شخصية الفنان الشهير، ونظم المصور جلسة تصوير استثنائية لباسم ياخور.

 

وانتشرت الصور التي التقطها خليل غازي الوقاف للفنان باسم ياخور بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب الآلاف من المتابعين، وأصبح باسم ياخور والمصور السوري خليل غازي الوقاف محور الانتباه العالمي، حيث تداولت وسائل الإعلام الخبر وتناقلته الصحف والمجلات الفنية.


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عن الكاتب:
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صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757

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