المشاعر الإنسانية على الطريقة الأمريكية.. شاهدوا هذا المسلسل

على مدار ست سنوات وأنا أتابع المسلسل الأمريكي “this is us” دون أن يتسرب الملل إلى نفسي أو أصل إلى مرحلة التشبع من أحداثه وشخصياته رغم محدوديتها، بل كنت انتظر الموسم الجديد منه بشغف كبير، وكنت أتمنى لو يستمر إلى مواسم عديدة أخرى.

الجديد في المسلسل أنه يحكي يوميات أسرة عادية جدا، على مدار ثلاث أجيال وأحيانا أربعة، إلا أن محور الأحداث تدور حول أب وأم وثلاثة أبناء ولدين وفتاة، أحيانا تأتي لمحات من سيرة الأجداد والأحفاد حسب سياق القصة وضرورة ذلك للعمل الدرامي عموما.

سوف أكون حريصا على عدم حرق الأحداث لم يقرر مشاهدة المسلسل، رغم أن الأحداث لا تعتمد على المفاجآت أو النقلات الكبيرة في القصة معرضة للحرق، لان المسلسل قائم على شرح مفصل ودقيق جدا لكل تصرفات الأسرة من الناحية الإنسانية فقط، ولا يصل في أحداثه إلى عقد كبيرة ودراما شديدة، لكنه يلمس المشاعر بالسلب أو الإيجاب وسريعا ما يقدم لها الحلول الإنسانية أيضا.

لا يتعمق في مشاكل المجتمع الأمريكي، ولا يتطرق إلى الماديات إلا من بعيد إذا اقتضت الحاجة، لكنه يأخذك في رحلة داخل النفس البشرية، رحلة داخل أب متسامح محب لأسرته، وكيف استطاع بإمكانيات متواضعة للغاية أن يكون أسرة سعيدة أيضا للغاية، وزوجة شابة تسهل وتيسر الحياة على الزوج وعلى أطفالها، بما فيهم طفل قررت تبنيه ليكون ثالث أبنائها.

استطاع صناع العمل عرض تصرفات الأسرة في أكثر من مرحلة عمرية للأبناء، تعرفنا عليهم وهم في الخامسة ، الثانية عشرة، ثم طلبة في الثانوية ، ثم في الجامعة، ورغم تعدد وتغير أكثر من ممثل على الشخصية إلا أنك لا تشعر باختلاف فيما بينهم، نفس المشاعر والحميمية، التي تتولد من روعة الأب والأم، وما بينهما من حب وقبول رائعين.

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يكبر الأولاد، وتكبر مشاكلهم مع الحياة وفيما بينهم أيضا، لكنهم يتمسكون في كل الأوقات خاصة الصعبة منها بوجودهم بجانب بعضهم البعض، وسرعان ما يلجأون للرابطة الخاصة التي تربطهم وتساعدهم في التغلب على مشاكلهم أولا بأول، في جو من السهولة والسماحة، يصر صانعو العمل على أن السبب الأول والأهم في كل هذه السعادة المشاعر الإنسانية التي ترعرعوا عليها داخل الأسرة بعيدا عن معوقات المجتمع.

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“هذا نحن” مسلسل بطعم الشرق، يلمس قلبك بمفردات بسيطة جدا يجبرك على مشاهدته إلى النهاية، نهاية الحلقة والموسم أو القصة كلها.

أكاد أجزم أن كل من يشاهده سوف يخرج منه برصيد كبير من المشاعر الرائعة إن لم يساهم في تغيير شيء مهم في علاقاته بأسرته الصغيرة أو الكبيرة، ونجاحه العالمي يؤكد أن النجاح لا يحتاج إلى قصص عصابات ومخدرات وعري ، لكنه يحتاج إلى صناعة جيدة في الكلمة والهدف.