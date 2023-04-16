المزيد من التشويق والإبداع في مسلسل “تحت الوصاية” نقلة نوعية في دراما رمضان 2023

مع كل حلقة جديدة من مسلسل “تحت الوصاية” تتكشف جوانب جديدة من الإبداع والإبهار، تأخذنا لمساحات جديدة على الدراما التليفزيونية، تستحق الوقوف والتأمل في جزئيات العمل المبهر.

والحقيقة أن الفضل في نجاح المسلسل يعود لفريق العمل المميز والرائع، الذي سبق أن حقق نجاحات على مستوى العالم.

الأخوين دياب وكتابة مسلسل “تحت الوصاية”

خالد وشيرين دياب يواصلان إبداعهما العالمي بكتابة حلقات مسلسل “تحت الوصاية”، التي تعد إحدى حلقات نجاحات متتالية، منها على سبيل المثال فيلم” أميرة” الحائز على العديد من الجوائز العالمية من بينها مهرجان فينيسيا الدولي.

المخرج محمد شاكر خضير ورؤية فنية متميزة

يستكمل المخرج المتميز محمد شاكر خضير سلسلة أعماله التي تتسم برؤية فنية وبصرية مختلفة، تحلق بالمشاهد لآفاق جديدة وغير مطروقة، مع كل عمل جديد له. ولعل مسلسل “جراند أوتيل”، ومسلسل طريقي، يبرزان بشكل واضح هذا التميز والتفرد، الذي ظهر بشكل واضح في التعاون مع والإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

منى زكي إبداع وتمكن وحضور قوي

لم تبال الفنانة العملاقة منى زكي من الهجوم الشرس الذي تعرض له الفيديو الترويجي لمسلسل “تحت الوصاية”، وتركت الحكم للمشاهدين بعد مشاهدة الحلقات. حيث استطاعت بجدارة معايشة مأساة المرأة المعيلة، بلا سند ولا معين، لتواجه بشراسة ظروف اجتماعية قاسية، وأشكالا من المعاناة بقوة وصمود، ونجحت في تحويل قضية الوصاية بكل ما يشوبها من عوار إلى قضية رأي عام، ووضعتها تحت المجهر ليتدارسها المسئولون ونأمل أن يتم تعديل قوانين الوصاية بحيث تكون في صالح الأبناء والأمهات بشكل خاص.

سر نجاح مسلسل “تحت الوصاية” يكمن في التفاصيل

إن إسناد الموسيقى التصويرية للفنانة الموسيقية السورية “ليال وطفة” منح المسلسل المزيد من الإبداع، والحس المرهف العالي. يكتشف المتابع مع كل مشهد الانسجام الموسيقي الرائع والتعبير عن الأحداث من خلال الموسيقى التصويرية المصاحبة.

مساندة الجمهور والزملاء للفنانة منى زكي

نجحت الفنانة المذهلة منى زكي في كسب الجمهور والزملاء بأدائها المبدع في مسلسل “تحت الوصاية” وكان صمتها إزاء الهجمة الشرسة والغير مبررة التي تعرضت لها قبل عرض المسلسل من أشكال الذكاء الفني، حيث تركت الحكم للجمهور، الذي انبهر حقا بالمسلسل مع بداية حلقاته الأولى، كما أشاد الزملاء بالأداء العبقري للفنانة مني زكي.

الممثلون المشاركون في بطولة المسلسل

شارك في بطولة المسلسل إلى جانب منى زكي عدد من النجوم والفنانين منهم: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، محمد السويسري، على الطيب، أحمد عبدالحميد، وعدد آخر من الفنانين.

آراء النقاد في مسلسل “تحت الوصاية”

صرح الناقد الفني أحمد سعد في حديثة إلى “العربي” أن المسلسل حقق نجاحا باهرا من خلال توافر عناصر النجاح من سيناريو وفريق عمل وموسيقى مبهرة ومعبرة، وتقنيات فنية حديثة، وإخراج متميز.

وأضاف في حديثه:

” إنّ سيناريو المسلسل يحمل قضية واقعية تمسّ كل بيت تقريبًا، وصرخة كبيرة بشأن تعامل الأم الأرملة مع القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر بها بشكل عام.”

القنوات الناقلة للمسلسل

تعرض قناة dmc المسلسل يوميا في الساعة 7:45 مساء، والإعادة تكون الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

أيضا يعرض المسلسل على قناة dmc دراما يوميا الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً.

يمكنك أيضا متابعة مسلسل “تحت الوصاية” على منصة watch it الساعة 8 مساء.

موسيقى تتر مسلسل “تحت الوصاية”

https://www.youtube.com/watch?v=klWwfULi-4M

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