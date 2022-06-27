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الليلة فرصتك لتكون مليونير.. مسابقة الحلم تعلن الفرصة الأخيرة للفوز بـ 100 ألف دولار وكيلو ذهب

إسلام عوض

الليلة قد تكون مليونيراً، حيث تقوم مسابقة الحلم مساء اليوم 27 يونيو الجاري، بإجراء السحب على 100 ألف دولار وكيلو ذهب، وهذه فرصة لن تعوض ولن تتكرر، فقد تكون أنت الرابح، وقد تكون من سعداء الحظ وتتأهل للسحب وتفوز بالجائزة وتتغير حياتك.

الليلة فرصتك لتكون مليونير.. مسابقة الحلم تعلن الفرصة الأخيرة للفوز بـ 100 ألف دولار وكيلو ذهب

مسابقة الحلم وسحب الـ100 ألف دولار وكيلو ذهب

والفرصة ما زالت موجودة حتى الآن للإشتراك بالمسابقة، والإشتراك لا يكلفك سوى رسالة من هاتفك، أو تسجيل هاتفك بالرابط الإلكتروني للمسابقة، وبمجرد التسجيل أو إرسال رسالة للحلم من الرقم المخصص لدولتك تكون بالفعل من المشتركين، ويتم تأهيلك للفوز بجائزة اليوم، وقد تتغير حياتك بهذه الرسالة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 .. جوائز تصل ل 3 ملايين دولار أمريكي

تفاصيل “وصلتني رسالة من مسابقة الحلم”| وآلية اختيار الفائز 2022

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ويوجد الكثير ممن تغيرت حياتهم بعد اشتراكهم وفوزهم في مسابقة الحلم، مثل أحمد سعيد عبد الحسن العراقي الجنسية، والذي فاز بـ500 ألف دولار الشهر الماضي، وحقق جميع أحلامه وتغيرت حياته وحياة أولاده، وقبله فاز كل من حامد اللحياني من السعودية بمبلغ 150 ألف دولار، وبعده عيسى بن عائل الفارسي عماني الجنسية، والذي ربح 150 ألف دولار.

طريقة الفوز بالحلم الليلة

ولا يوجد غير طريقة واحدة للفوز بالحلم، وهي الإشتراك، وبعد الإشتراك سوف يصلك رسالة بتأكيد اشتراكك، ثم يصلك رسائل أخرى عبارة عن أسئلة عامة، يجب الإجابة عليها بشكل صحيح، وكلما قمت بالإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة، كلما زادت فرصتك للفوز.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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