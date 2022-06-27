الليلة فرصتك لتكون مليونير.. مسابقة الحلم تعلن الفرصة الأخيرة للفوز بـ 100 ألف دولار وكيلو ذهب

الليلة قد تكون مليونيراً، حيث تقوم مسابقة الحلم مساء اليوم 27 يونيو الجاري، بإجراء السحب على 100 ألف دولار وكيلو ذهب، وهذه فرصة لن تعوض ولن تتكرر، فقد تكون أنت الرابح، وقد تكون من سعداء الحظ وتتأهل للسحب وتفوز بالجائزة وتتغير حياتك.

مسابقة الحلم وسحب الـ100 ألف دولار وكيلو ذهب

والفرصة ما زالت موجودة حتى الآن للإشتراك بالمسابقة، والإشتراك لا يكلفك سوى رسالة من هاتفك، أو تسجيل هاتفك بالرابط الإلكتروني للمسابقة، وبمجرد التسجيل أو إرسال رسالة للحلم من الرقم المخصص لدولتك تكون بالفعل من المشتركين، ويتم تأهيلك للفوز بجائزة اليوم، وقد تتغير حياتك بهذه الرسالة.

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الحلم غيّر حياتك

انتظرونا في حلقة صدى الملاعب غداً 27 يونيو الــ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية

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ويوجد الكثير ممن تغيرت حياتهم بعد اشتراكهم وفوزهم في مسابقة الحلم، مثل أحمد سعيد عبد الحسن العراقي الجنسية، والذي فاز بـ500 ألف دولار الشهر الماضي، وحقق جميع أحلامه وتغيرت حياته وحياة أولاده، وقبله فاز كل من حامد اللحياني من السعودية بمبلغ 150 ألف دولار، وبعده عيسى بن عائل الفارسي عماني الجنسية، والذي ربح 150 ألف دولار.

طريقة الفوز بالحلم الليلة

ولا يوجد غير طريقة واحدة للفوز بالحلم، وهي الإشتراك، وبعد الإشتراك سوف يصلك رسالة بتأكيد اشتراكك، ثم يصلك رسائل أخرى عبارة عن أسئلة عامة، يجب الإجابة عليها بشكل صحيح، وكلما قمت بالإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة، كلما زادت فرصتك للفوز.