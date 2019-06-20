اللجوء إلي كندا 2019: طرق وشروط وكيفية تقديم طلب اللجوء لكندا | تقرير شامل

لأسباب مختلفة، أصبح الكثير من الناس وخاصة في الوطن العربي، يرغبون في اللجوء إلي كندا، ولذلك ظهر الكثير من شركات النصب الوهمية التي تروج شائعات حول الأمر وتعد بوعود غير صحيحة وتستغل آمال البسطاء، ونحن نحاول أن نبين ما هي طريقة تقديم طلب اللجوء لكندا لتكون على دراية كاملة بتلك الخطوات الهامة، بدون الحاجة إلي اللجوء إلي هذه الشركات.

من هم الأشخاص الذين تسمح لهم كندا باللجوء إليها؟

في ظل القانون الكندي يسمح لكل شخص يتم اضطهاده داخل بلده سواء كان اضطهاد عرقي أو ديني أو غيره أن يطلب حق اللجوء إلى كندا، بشرط توفير ما يثبت تعرض حياته للخطر كما إنه يسمح للأفراد الذين يحملون أفكار دينية خاصة و يشعرون بالتهديد في وطنهم أن يقدموا باللجوء إلى كندا، وهذا ويسمح القانون الكندي توفير حق اللجوء إليها في حال وقوع حروب أو انتهاك للحقوق الإنسانية داخل دول اللاجئين.

من أهم الشروط التي يجب توافرها للشخص اللاجئ أن يكون:

مقيم خارج بلده ويقوم بتقديم طلب اللجوء لكندا من خلال أحد المعابر الرئيسية لكندا.

توفير ما يثبت ما يهدد حياتك داخل بلاده.

يتم إرسال طلب اللجوء من خلال المنافذ المقررة من وزارة الهجرة الكندية.

ينتظر اللاجئ القرار بالإيجاب أو الرفض وهذا تبعًا لما تستشفه وزارة الهجرة الكندية من قوة إثبات تعرض اللاجئ للخطر داخل بلده.

طرق مختلفة لطلب حق اللجوء لكندا

تقديم طلب اللجوء عبر المعابر الحدودية لكندا

أحد أهم طرق تقديم طلب اللجوء إلى كندا هو المطار الدولي عبر حدودها المختلفة، وهناك يمكنك طلب حق اللجوء لكندا، وتبدأ أولى جلسات الاستماع إليك عبر موظف الهجرة الذي يتم من خلاله تحديد جلسة أخرى لحين الكشف عن الملف الأمني الخاص بك.

تقديم طلب عن طريق مكتب الهجرة الكندي

في حال قيامك بدخول كندا عن طريق تأشيرة سياحة، أو تأشيرة دراسية يحق لك تقديم طلب لجوء لكندا عبر مكتب الهجرة، مع توفير ما يثبت وجود مانع قوي من عودتك لبلدك؛ ثم يتم تحديد جلسة أخرى لحين التحقق من مدى أحقيتك في اللجوء لكندا.

طلب اللجوء عبر الكفالة الكنسية

وهو أحد الطرق المتبعة للحصول على اللجوء لكندا، حيث يتم إرسال طلب اللجوء من أحد أفراد العائلة المقيمين بكندا إلى مكتب الهجرة الكندية من خلال ما يعرف ببرنامج الكفالة الخماسي برعاية الكنيسة ويحق لجميع الأديان الطلب من خلاله فهو غير مقتصر على المسيحيين فقط.

طلب اللجوء لكندا من خلال المفوضية السامية للاجئين

هنا يحق للشخص أن يقدم طلب لجوء لكندا عبر المفوضية السامية للاجئين في أي بلد يعيش فيه، ويتم إرسال الطلب إلى سفارة كندا، ثم يتم استدعائه لجلسة استماع داخل السفارة لمعرفة مدى الخطر الذين يتعرض له.

ما هو اللجوء السريع لكندا؟

قامت كندا في عام 2015 بتقرير حق اللجوء السريع لها حيث يتيح القانون قسم حماية اللاجئين سرعة قبول طلبات اللجوء بدون تعقيدات، وتوفير ما يثبت حالة التهديد التي يتعرض لها اللاجئ داخل بلاده، وأصبح من حق لاجئ العراق وسوريا ومصر وإريتريا اللجوء إلى كندا عن طريق قانون اللجوء السريع لكندا.

خطوات اللجوء لكندا

بعد قيام اللاجئ بملء كافة البيانات في طلب اللجوء لكندا يتم تحديد جلسة استماع يقوم بتقديم كافة الإثباتات التي تجعله يحرص على اللجوء إلى كندا، يتم تكوين لجنة من مجموعة من المحلفين لدراسة الطلب والبت فيه.

بعد الموافقة على طلب اللجوء لكندا يكون من حق اللاجئ أن ينال حق الإقامة الدائمة في كندا مع الحماية الكاملة له، كما تتيح له الحصول على الجنسية الكندية بعد سنوات من الإقامة بها.

كما توفر له الكونفدرالية سكن خاص به مع توفير أثاث كامل للمنزل، مع توفير قروض شخصية ليستطيع إقامة مشروع خاص به يستطيع من خلاله تأمين حياة كريمة له ولعائلته.

في حالة رفض طلب اللجوء يحق للشخص أن يقوم بإعادة الطلب بعد خمسة عشر يومًا إلى المحكمة الاتحادية بكندا ليتم مراجعة الطلب.

أهم أسباب رفض طلب اللجوء لكندا

يتم رفض طلب اللجوء في حالة وجود ملف أمني جنائي للشخص داخل بلده.

أن يكون الشخص حاصل بالفعل على جنسية أخرى بخلاف جنسيته الأصلية.

أن يكون مقدم طلب اللجوء لإحدى الدول الموقعة على اتفاقية جنيف.

حق اللجوء لكندا للأشخاص اليمنيين

نظرًا للحرب الدائرة داخل اليمن والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني قامت الكونفدرالية الكندية بتوفير سرعة اللجوء الكندي لليمنيين، حيث يتم استقبالهم في المطارات ويتم توفير:-

وجبات غذائية تساهم في متابعة يومه بشكل جيد.

توفير منزل سكني له ولعائلته أو تقديم بدل سكن بقيمة 700 دولار.

تقديم مبلغ شهري من المال يتناسب مع عدد أفراد أسرته.

توفير مدارس حكومية لأبنائه.

توفير فرص عمل للأفراد أكبر من 18 عام.

توفير خدمة صحية متكاملة له ولأسرته.

الإعانة الكندية للأطفال أقل من 18 عام

تهتم دول العالم المتحضر بالطفل بشكل كبير وكندا تعتبر من أكثر الدول التي تهتم بحقوق الطفل في الحياة الكريمة، حيث تقدم للوالد معونة شهرية لكي يقوم بدفع مصاريف أطفاله، كما يتم توفير رعاية صحية متكاملة لهم، كما تهتم الحكومة الكندية بالأطفال ذوي الإعاقة وتقدم لهم كافة الامتيازات الطبية والعلاجية، كما تؤمن لهم فرص الاندماج في المجتمع بشكل سليم، كما يتم تقديم برامج ترفيهية متميزة للأطفال.

طريقة حساب الدعم النقدي للأطفال

عندما يصبح اللاجئ مواطن كندي فأنه يحصل على معونة دائمة لأطفاله يتم حسابها على النحو التالي:-

يتم دفع معونة للأسر التي لديها أطفال أقل من 6 سنوات ولا يزيد دخلها السنوي عن 30.000 دولار.

قد يصل قيمة المدفوعات السنوية للطفل الواحد إلى 6400 دولار سنويًا.

الأسر التي لديها أطفال ما بين 6 سنوات إلى 17 عام ولا يزيد دخلها السنوي عن 30000 دولار يتم دفع 5400 دولار لكل طفل سنويًا.

نصائح هامة عليك بمعرفتها عند اللجوء لكندا

تعد كندا من أكبر الدول التي تتيح فرص اللجوء لها وهي توفر الكثير من الخدمات للشخص اللاجئ وعائلته، ولكن يجب أن تفكر أكثر من مرة في القروض التي تعرضها عليك شركات التأمين ببذخ والتي تجعلك لا تستطيع العيش سوى بها، القروض تتبعها رد القرض بفوائد كبيرة وقد يصل بك الحال إلى السجن لعدم قدرتك على السداد، لذلك فإن أفضل طريق للحياة الكريمة داخل كندا هو الحصول على فرصة عمل خاصة في حال كنت تمتلك حرفة أو مهنة يحتاج إليها المجتمع الكندي.

طلب اللجوء عبر الإنترنت

كثيرة هي شركات النصب عن طريق الإنترنت التي تعلن عبر مواقعها على قدرتها على توفير فرص اللجوء لكندا من خلالها، حيث تطلب توفير بيانات عن الشخص الذي يريد اللجوء لكندا، هذا بالإضافة إلى طلب مبلغ مالي لتساعده في الحصول على حق اللجوء لكندا، ونحن نطلب منكم توخي الحذر عند التعامل مع تلك الشركات، ونؤكد أن اللجوء لكندا عبر الطرق المختلفة التي أوردناه من قبل.

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