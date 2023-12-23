الكلمات الأكثر بحثاً في جوجل على مستوى العالم في عام 2023

نشر موقع جوجل إحصائيتة السنوية الخاصة بالبحث في عام 2023 وذلك عبر موقعه الرسمي، يستعرض جوجل في احصائيته المواضيع الأكثر بحثا في عام 2023 ويستند ذلك إلى سجلات البحث الذي تحتفظ بها شركة جوجل، على الصعيد العالمي تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGpt أكثر الكلمات التي تم البحث عنها في عام 2023 وفي المركز الثاني تم البحث عن نفس الشيء، ولكن بشكل منفصل حيث تم الفصل بين الكلمتين “Chat Gpt”.

الكلمات الأكثر بحثا على مستوى العالم في عام 2023:

1. تطبيق ChatGpt:

أثار تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGpt ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم بعد ظهوره منتصف العام الماضي، وشكل التطبيق ثورة في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لذلك تصدر التطبيق البحث في جوجل على المستوى العالمي.

2. الدوري الهندي الممتاز 2023:

جاء البحث عن الدوري الهندي للكريكت في المركز الثاني حيث بحث عنه الكثير من الناس ويبدو أنهم جميعاً من الدول التي تنتشر فيها هذه الرياضة مثل الهند وباكستان وانجلترا.

3. تطبيق Character.ai:

تم البحث عن هذا البرنامج أكثر من أي وقت مضى في عام 2023، تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2022 وهو تطبيق للدردشة يمكنه إنشاء محادثات تحاكي محادثات البشر، يمكن للتطبيق مشاركتك في محادثة لا تستطيع التمييز بينها وبين المحادثات التي تمارسها مع اصدقائك.

4. ايفون 15:

تصدر أيفون 15 عمليات البحث وذلك بعد إطلاقه في سبتمبر الماضي.

5. نادي إنتر ميامي:

لقي فريق إنتر ميامي الأمريكي نصيبا جيدا من البحث هذا العام، جاءت أغلب عمليات البحث للتعرف على النادي الذي لم يكن معروف بشكل كبير قبل انتقال اللاعب ميسي إلى صفوفه قادما من فريق باريس سان جيرمان، يذكر أن ليونيل ميسي كان قد انتقل إلى فريق انتر ميامي الأمريكي في 8 من يونيو الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي شارك معه النجم الأرجنتيني لموسمين، أعلن ميسي بنفسه قرار انتقاله إلى انتر ميامي.

6. تطبيق temu:

تطبيق تيمو هو تطبيق مخصص للتجارة الإلكترونية.

7. الهند ضد أستراليا، بطولة العالم للكريكيت:

يبحث الكثير من الناس عن المباراة التي لعبت في نهائي كأس العالم للكريكت بين منتخبي الهند وأستراليا وانتهت بفوز أستراليا بكأس العالم لبطولة الكريكت، أقيمت المباراة في مدينة أحمد أباد الهندية وحضر المباراة 132,000 متفرج.