الكاتبة علا الشافعى.. الفنانة الراحلة سعاد حسنى اسطورة من المؤكد عدم تكرارها

صرحت الكاتبة والناقدة الفنية علا الشافعى، بأن الفن العربى والمصرى بالأخص به بعض الظواهر والتى من الصعب تكرارها، وقد كان على رأسهم كلا من سعاد حسنى، وأحمد زكى، وعبدالحليم حافظ، موضحة بأن الفنانة والنجمة سعاد حسنى من الصعب تكرارها، وقد قدمت الفنانة سعاد حسنى للسينما المصرية العديد من الأفلام منها صغيرة على الحب والكرنك، وغيرها العديد والعديد، وقد ظهر عليها أشياء مختلفة طوال الوقت، كما أنها اسطورة وهى شئ يصعب تكراره.

كما أكدت الكاتبة علا، وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “مساء دى أم سى”، والذى يذاع على قناة”dmc”، والتى تقوم بتقديمة الأعلامية جاسمين طه” “ربنا أعطاها شئ جميل، وهو أنك تقع فى حبها من أول مرة تشفها”.

وأكملت علا الشافعى، بأن الفنانة الراحلة سعاد حسنى لديها الكثير من الميزات والتى لا تتكرر فى أحد، فهى تعتبر فتاة أحلام العديد من الشباب المصريين وكذلك العرب، كما لا يوجد فى السينما المصرية فتاة متفردة مثل الفنانة، وهى منفردة فى موهبتها، وهى أيضا من الفنانين التى يرغب الجمهور من معرفة تفاصيل حياتها، وكذلك أى أخبار عن زواجها، كما أن لديها الكثير من الدراما فى حياتها.

وبينت الناقدة الى أن الفنانة سعاد حسنى قد حزنت كثيرا، عندما توفى الفنان عبدالحليم حافظ، وعلى وجه الخصوص أنه كان صاحب فضل عليها أذ أنه كان أول فيلم لها كان من انتاج الفنان عبدالحليم، وعلى الرغم من قسوته عليها الى أنها قد تفهمت بعد رحلة نضج كبير حدثت لها، أثناء علاقتها مع الشاعر صلاح جاهين، بأنه يريد الحفاظ على المعجبات ولا يخسر أحد منهن، وقد استطاعت الفنانة سعاد بالتعامل مع الجرح الذى حدث معها.

وقد بينت الكاتبة الى أن الاعمال الفنية التى قد قدمت عن ذلك النجمين لا تليق على الاطلاق بهما، ومن الواجب أن تقدم أعمال فنية تليق بتاريخهما.

وقد جاء ذلك الأمر تزامنا مع ذكرا ميلاد الفنان عبدالحليم فى 21 من شهر يونيو لعام 1929، وكذلك وفاة الفنانة سعاد حسنى فى 21 من شهر يونيو لعام 2001.