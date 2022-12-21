القهوة المصرية ومسمياتها في المقاهي الشعبية

تعتبر القهوة المشروب المفضل للكثير من الناس، حيث إنها من أكثر المشروبات التي يقبل عليها المصريين في المقاهي الشعبية بصفة خاصة، ولعشاق القهوة القدرة على التفرقة بين أفضل أنواع البن والتمييز بين مذاقاته المختلفة بكل سهولة.

وللقهوة فوائد عديدة، حيث إنها تعمل على تحسين الذاكرة، والحماية من الإصابة بأمراض الشيخوخة المبكرة، كما أنها تساعد على التخلص من التوتر والشعور بالقلق، كما أنها تساعد أيضا في زيادة إفراز الكالسيوم مما يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولا ينصح بها لمرضى الضغط، والقلب.

القهوة ومسمياتها في المقاهي الشعبية

هناك العديد من الأسماء التي تطلق على القهوة في المقاهي الشعبية، والتي تختلف فيما بينها في طريقة التحضير وصولا إلى المذاق، لذا أحببت أن أقدم لكم الأسماء المختلفة للقهوة حتى تكونوا على دراية بها، حتى إذا ما أتيحت لكم الفرصة بالجلوس على مقهى شعبي تكون لديكم خلفية سابقة عن أسماء القهوة حتى تتمكنوا من طلب النوع الذي يحمل المذاق المفضل لديكم، وإليكم أسماء القهوة بالتفصيل:

القهوة الزيادة: وهي عبارة عن 2 ملعقة من السكر لكل ملعقة من البن، وغالبا هذا النوع بيكون المدخل الأساسي لكل المبتدئين في تناول القهوة، وذلك حتى يغلب طعم السكر على البن لتقليل الإحساس بمرارة البن. القهوة المظبوطة: وهي عبارة عن ملعقة من السكر لكل ملعقة من البن، وهي أكثر أنواع القهوة اتزانا، ويفضل هذا النوع من القهوة الأشخاص الذين يفضلون تذوق القهوة والإحساس بطعمها دون أن يطغى عليها طعم السكر. القهوة المانو: وهي عبارة عن نوع وسط بين القهوة المظبوطة، والقهوة الزيادة، وتتكون من ملعقة ونصف من السكر لكل ملعقة من البن، وعادة يلجأ الأشخاص إلى هذا النوع من القهوة عندما تكون لديهم الرغبة في الانتقال من تناول القهوة الزيادة إلى القهوة المظبوطة، حتى يتعود تدريجيا على تقليل السكر. القهوة السرياقوسي: وهي عبارة عن ثلاث ملاعق سكر لكل ملعقة من البن، ويعتبر هذا النوع من القهوة لمن لا يفضل طعم القهوة المر، أو يتناولها على فترات متباعدة جدا. قهوة على الريحة: وهي عبارة عن نصف ملعقة من السكر لكل ملعقة من البن، وتم إطلاق هذا الاسم عليها لأنه يتم وضع كمية قليلة من السكر عليها، وكأنك تضع رائحة من السكر، لكي لا تطفي على الطعم المر للقهوة. القهوة السادة: وهي عبارة عن ملعقة من البن بدون سكر، وعادة تقدم في الضيافة في العزاء.

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