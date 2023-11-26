الفنان محمد عبده يرفع دعوى قضائية ضد بسمة بوسيل.. والسبب أغنية الأماكن

تسبب أغنية الأماكن في رفع دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية بسمة بوسيل من قبل الفنان السعودي الشهير محمد عبده، بعدما قامت بغنائها دون القيام باستئذانه، الأمر الذي أثار غضبه، ودفعه للقيام بهذا الأمر.

دعوى قضائية ضد بسمة بوسيل

بدأت الأزمة بعد قيام “بسمة بوسيل” بغناء أغنية الأماكن، فالأغنية من تأليف الفنان “محمد عبده”، وكانت تقدمها تكريما لوالدها الراحل، ونشرت عبر حسابها الشخصي على لموقع التواصل الاجتماعي قائلة: «تلك الأغنية هي كانت أغنية والدي المفضلة التي كان يظل يحفظها لي في طريق الذهاب إلى الجامعة وهو يوصلني كل صباحاً، وعندما مات شعرت بكلمات الأغنية، اللهم أرحم والدي واغفر له».

وأثارت الأغنية غضب الفنان السعودي “محمد عبده”، ما دفعه بالقيام بتقديم بلاغ ضد بسمة بوسيل، لمقاضاتها بسبب القيام بنشر الأغنية دون أن استئذانه.

وأعربت “بسمة بوسيل” عن مدى حزنها بمنعها من غناء “الأماكن” الخاصة بالفنان “محمد عبده” ونشرت عبر حسابها الانستغرام قائلة:: «حتى كوفر الأماكن الذي كان يقوم بغنائه والدي قالوا إنهم سيقاضونني بسبب ذلك!.. لا أستطيع أن أفهم لماذا أنا الوحيدة المسؤولة عن رغبتي في عمل كوفر، أنا حزينة لأني أقوم بمسح ما فعلته بكل مشاعري تكريمًا لوالدي، فأني إذا كان لدي رصيد فني لن أخيب ظن أولئك الذين يحبون الغناء في النهاية».