الفنان محمد الشحات يكشف عن مشاركته في الفيلم القصير “استغاثة”

كشف الفنان محمد الشحات عن مشاركته في الفليم القصير “استغاثة”، مؤكدًا بأنه يسلط الضوء على العديد من قصص واقع الشارع العربي، مشيرًا بأنه من المقرر أن يتم انطلاق تصويره خلال الأيام القادمة.

شاب يعاني من التوحد

وأشار محمد الشحات بأنه من المقرر أن يقوم بشخصية شاب يعاني من التوحد لكنه يجد نفسه في موقف صعب بسبب تواجده في المنزل بمفرده وبعد ذلك يبدأ في طلب الاستغاثة بشكل عشوائي من خلال الهاتف لأشخاص مجهولين ويلاقي ذلك بالاستهزاء من الكثير حتى يجد لم يكن يتوقعه.

وأوضح الشحات بأنه متشوق لمعرفة أراء الجمهور في الفيلم القصير استغاثة ومن قبلهم النقاد الفن العربي بعد عرض الفيلم، مشيرًا بأنه سيتم المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية للأفلام القصيرة.