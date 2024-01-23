الفنان عادل المطيري: دعم الأفلام القصيرة قاطرة إبداعية تستحق الدعم

طالب الممثل الشاب عادل المطيري، بدعم شباب السينمائيين وأصحاب المواهب الشابة، مؤكداً على ضرورة مساندة صناع الأفلام الروائية القصيرة، وممن لديهم أفكار إبداعية.

الفنان عادل المطيري

دور الأفلام الروائية القصيرة في التنمية الفكرية

وشدد المطيري على أهمية تعريف المشاهد بفن الفيلم القصير ودور الأفلام الروائية القصيرة في التنمية الفكرية، مؤكداً ان هذه النوعية من الأفلام، هي أعمال إبداعية، من شأنها ان تفتح آفاقا جديدة للجمهور، كما اقترح المطيري، تولي جهة رسمية، ممثلة في الجهات المعنيه بهذا اللون الدرامي، وتكون تحت رعاية وزارة الثقافة، على ان يتم تلقي أعمال كتاب السيناريو والمخرجين من الشباب، ثم يتم تقييمها من قبل لجنة مختصة، لاختيار الأفلام التي ستقوم الوزارة بإنتاجها.

الأعمال القصيرة وتأثيرها على الجمهور

وقال المطيري، إن الأفلام القصيرة مثلها كمثل الأفلام الطويلة، ويجب إدارجها ضمن صناعة السينما والترفيه، مؤكداً ان الأعمال القصيرة تتميز بقوته الدرامية فيما يخص التأثير على الجمهور، ولكن ما ينقصها فقط، هو الدعم المادي والمعنوي أيضاً، كما أن الأفلام القصيرة تتطلب سيناريو جذاب وقوي ومثير في الوقت نفسه، حتى يستطيع جذب الانتباه والاهتمام لدى الجمهور المصري والعربي الذواق، لافتاً إلى المشاهد أصبح يدرك أهمية الرسالة المرادة من تقديم وتناول فكرة المحتوى ولكن بشرط، ان يتم ذلك بشكل مشوق، وإخراج مبتكر، وتصوير يستخدم تقنيات سينمائية متقدمة لإيصال القصة بشكل جذاب ومثير ولافت.

ويشارك الفنان عادل المطيري، في أحدى الأفلام القصيرة، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، على احدى المنصات الرقمية الشهيرة، وأشار “المطيري”، إلى انه انتهى من تصوير أغلب مشاهد العمل، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من شباب خريجي المعهد العالي للفنون التمثيلية، وتحت رعاية أكاديمية الفنون.