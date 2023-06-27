الفنان سلام العيداني يهاجم فيلم “الخادمة” العراقي.. يسئ للمرأة العربية

هاجم الفنان الشاب سلام العيداني صناع فيلم “الخادمة” العراقي والتي قامت بدور بطولته الفنانة ميرا النوري العارقية وذلك نظرًا لاحتواءه على العديد من المشاهد التي تسئ للمرأة العراقية بشكل خاص والعربية بوجه عام من خلال نافذة حياة الخادمات وتسليط الضوء عليها بصورة غير أخلاقية.

سلام العيداني يستنكر مشاهد فيلم الخادمة

واستنكر الفنان العراقي سلام العيداني المشاهد الغير أخلاقية التي يحتويها الفيلم وفكرته التي أسأءت للمرأة العربية وبالأخص الفتيات التي تلجأ للعمل في البيوت كخادمات ويتعرضن للمعاملة السيئة من أصحاب البيوت وبعد ذلك يلجأن إلى الانحراف والطرق المشبوهة والإدمان والأعمال المنافية للآداب والطرق المحرمة.

سلام العيداني: قضية الخادمات إحدى القضايا الحساسة والمهمة في الوطن العربي

وأكد سلام العيداني على أن قضية الخادمات هي إحدى القضايا الحساسة والمهمة في الوطن العربي ولكن تم تناولها بصورة غير مهنية في هذا العمل السينمائي حيث تم تسليط الضوء بصورة مبالغة على الانحراف إلى الإدمان والطرق الغير أخلاقية والأعمال المنافية للآداب كما يسود الفيلم طابع الحزن والكآبة.