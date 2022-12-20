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الفنان رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة وهذا هو اسمها

محمد مختار

احتفل الفنان رامي عياش بمولودته الثالثة بطريقته الخاصة بعد أن رزقه الله بها، حيث نشر فيديو له معها بعد الولادة مباشرة . ترى ما هو اسمها؟.

الفنان رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة وهذا هو اسمها 1 20/12/2022 - 6:20 ص

رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة

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نشر المطرب رامي عياش فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، ظهر فيه وهو يدفع عربة صغيرة تقل ابنته الصغيرة بعد ولادتها بوقت قليل.

وكتب رامي عياش على الفيديو: بخير وسلامة الحمد لله، ويبدو أنه كان ذاهب إلى غرفة الإفاقة أو حضانة الأطفال، ويرتدي ملابس غرفة العمليات المعقمة.

الفنان رامي عياش، رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة

ما هو اسم مولودة رامي عياش الجديدة؟

أطلق الفنان رامي عياش على ابنته اسم “آلارا” وبالبحث عن  معنى هذا الاسم لم يتضح معناه ولكن أقرب اسم له هو لارا ومعناه الراقية أو النبيلة أو النجمة المضيئة.

يذكر أن ولادة ابنة رامي عياش جاءت بعد ساعات قليلة من نشر والدتها صورا تحتفل فيها بأعياد الميلاد وكانت ببطن منتفخ.

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زوجة رامي عياش

يذكر أن رامي عياش وزوجته داليدا رزقا بطفلين هما “آرام” وهو من مواليد عام 2016، وابنتهما “آيانا” التي ولدت في عام 2018، وبالتأكيد أصبحتم الآن تعرفون سبب تسمية الطفلة آلارا وليست لارا.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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