الفنان رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة وهذا هو اسمها

احتفل الفنان رامي عياش بمولودته الثالثة بطريقته الخاصة بعد أن رزقه الله بها، حيث نشر فيديو له معها بعد الولادة مباشرة . ترى ما هو اسمها؟.

رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة

نشر المطرب رامي عياش فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، ظهر فيه وهو يدفع عربة صغيرة تقل ابنته الصغيرة بعد ولادتها بوقت قليل.

وكتب رامي عياش على الفيديو: بخير وسلامة الحمد لله، ويبدو أنه كان ذاهب إلى غرفة الإفاقة أو حضانة الأطفال، ويرتدي ملابس غرفة العمليات المعقمة.

ما هو اسم مولودة رامي عياش الجديدة؟

أطلق الفنان رامي عياش على ابنته اسم “آلارا” وبالبحث عن معنى هذا الاسم لم يتضح معناه ولكن أقرب اسم له هو لارا ومعناه الراقية أو النبيلة أو النجمة المضيئة.

يذكر أن ولادة ابنة رامي عياش جاءت بعد ساعات قليلة من نشر والدتها صورا تحتفل فيها بأعياد الميلاد وكانت ببطن منتفخ.

يذكر أن رامي عياش وزوجته داليدا رزقا بطفلين هما “آرام” وهو من مواليد عام 2016، وابنتهما “آيانا” التي ولدت في عام 2018، وبالتأكيد أصبحتم الآن تعرفون سبب تسمية الطفلة آلارا وليست لارا.