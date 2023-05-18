الفنان أشرف محمد يحكي عن مشاركته في الفيلم القصير “البحار”

تحدث الفنان الشاب أشرف محمد في حوار خاص مع نجوم مصرية عن مشاركته في الفيلم القصير “البحار” الذي يلقي الضوء على حياة شاب نشأ في البحر ويعمل على أحد المراكب الأمر الذي جعله منعزل كثيرًا عن المجتمع بسبب عدم انخراطه وعزلته طوال الوقت على المركب بالرغم من أنه يتواجد مع الكثير على المركب ولكنه كان منعزل نسبيًا.

حكاية فيلم البحار

وكشف الفنان أشرف محمد والذي اشتهر بـ أشرف العالمي عن نوعية فيلم “البحار” الذي يشارك في بطولته مشيرًا بأنه الفيلم يسلط الضوء على قصة درامية اجتماعية وهو من الأفلام القصيرة ويتعرض بطل الفيلم إلى تهميش المجتمع له وتمييز من في سنه عنه وذلك بسبب خلفيته الاجتماعية بعد أن عاش كثيرًا من عمره في البحر حتى يجد نفسه أمام اختبار صعب ويواجه الكثير من الصعوبات حتى يستطيع أن ينجح على هذه التحديات.

أشرف محمد وجاسم العوادي في بطولة الفيلم

وأشار أشرف بأن الفيلم القصير يضم مجموعة من الوجوه الفنية الشابه ومنهم جاسم العوادي والذي يعد هذا الفيلم هو العمل الفني الأول له في سينما الأفلام الروائية القصيرة، وأكد أشرف محمد بأن مشاركته في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة عن سابقاتها، وسعيد بهذه المشاركة.