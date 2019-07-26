الفنان أحمد الفيشاوي يعلق على وفاة والده بهذه الكلمات

توفي صباح يوم أمس الخميس الفنان القدير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عام بعد صراع طويل مع مرض السرطان حيث قضى لحظاته الأخيرة وهو في المستشفى بالرغم من محاولة علاجه إلا أنه دخل في غيبوبة بعد إجراء عملية بذل كبدية وبعدها تدهورت حالته بشكل كبير وتوفي بعد معاناة مع المرض.



أحمد الفيشاوي يعلق على وفاة والده



قام الفنان أحمد الفيشاوي بنشر صورة له من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام أثناء تلقيه العزاء بعد دفن والده في محافظة المنوفية بمدينة سرس الليان وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا.