الفنان أحمد الفيشاوي يعلق على وفاة والده بهذه الكلمات

أحمد الفيشاوي يعلق على وفاة والده
قام الفنان أحمد الفيشاوي بنشر صورة له من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام أثناء تلقيه العزاء بعد دفن والده في محافظة المنوفية بمدينة سرس الليان وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا.
«الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم».
وأضاف: «البقاء لله نسألكم الفاتحة إلى شرف النبي، والفاتحة لفاروق الفيشاوي، ونسألكم الدعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
كما كشف عن وصية والده حيث قال أنه أوصاه أن يتم دفنه وسط عائلته في محافظة المنوفية بمدينة سرس الليان وأضاف الحمد لله نفذت طلبه ووصيته واندفن وسط عائلته وناسه وطالب الجماهير بالدعاء بالرحمة له
والجدير بالذكر أن جنازة الفنان فاروق الفيشاوي كانت اليوم وحضرها مجموعة كبيرة من زملائه في الوسط الفني والسياسي والرياضي ومنهم طليقته الفنانة سمية الألفي والفنانة الهام شاهين وصديقة عمره الفنانة نادية الجندي وايضا الألاف من معجبيه.
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