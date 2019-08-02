الفنانة هالة صدقي تنهار وهي تستقبل المعزين في عزاء والدتها

توفيت يوم أمس والدة الفنانة المصرية الشهيرة هالة صدقي في بيتها المتواجد في مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض وتم تشييع جثمان الراحلة مساء يوم أمس في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر واستقبلت اليوم الفنانة هالة صدقي المعزين في جنازة والدتها بقاعة البابا شنودة الثالث كنسيه العذراء مريم في المرعشلي وأثناء العزاء دخلت الفنانة صدقي في حالة من الانهيار الشديد وأجهشت في البكاء أثناء حضور زملائها في الوسط الفني والإعلامي.

انهيار الفنانة هالة صدقي في عزاء والدتها

حضر في العزاء عدد كبير من الفنانين ومنهم الإعلامية منى الشاذلي والفنانة عبير صبري والفنانة بوسي شلبي والفنانة بوسي والفنانة كارول سماحة والفنانة إلهام شاهين والفنان نبيل الحلفاوي كما حرصت أيضا الفنانة الكبيرة سوسن بدر على تقديم واجب العزاء لزميلتها بالرغم من مرضها حيث حضرت وهي ترتدي نظارة شمسية وكانت تسير بصعوبة و استعانت بشخص لتسند عليه كما أيضا حرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء وظهور يسرا هو الظهور الأول لها منذ ظهورها في عزاء والدتها منذ أيام قليلة داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير

والجدير بالذكر أن الفنانة هالة صدقي أعربت يوم أمس بعد وفاة والدتها عن حزنها الشديد وصدمتها بالوفاة في منزلها بالسادس من اكتوبر مضيفة أنها كانت في الساحل الشمالي وعند معرفتها جاءت مسرعة من أجل مراسم الدفن التي تمت في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر