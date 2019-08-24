الفنانة فاطمة الصفي تثير الجدل في إطلالتها ورقصها المفاجئ أمام الجميع

أثارت الفنانة فاطمة الصفي ضجة كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشر مقطع من الفيديو عبر موقعها الرسمي على حساب الإنستقرام وهي في ديزني لاند في باريس، وذلك بسب ظهورها بلوك الفنانة أحلام، ورقصها أمام الجميع، حيث أطلب بملابس صيفية خطفت الأنظار، حيث كانت ترتدي في مقطع الفيديو تيشيرت قطني مع شورت.

فاطمة الصفي تثير الجدل بظهورها بلوك أحلام ورقصها

علق عدد كبير على مقطع الفيديو التي قامت الفنانة فاطمة الصفي بنشره على موقع انستقرام، علق محبوها بأنها كانت قد كشفت في وقت سابق أنها ترتدي متل هذا الستايل، وأكدوا أنها في عطلة صيفية فمن المؤكد سوف تكون هذه فرصتها لظهور بهذا الستايل، والبعض الأخر اعترض على هذا الستايل ووجدوها جريئة.

وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على الشبه الكبير بينها وبين الفنانة أحلام، حتى أنهم في بداية المقطع بدت لهم أنها النجمة أحلام، كتبوا:” حسبتها أحلام على بالي”، و”احسبها أحلام”، وأيضاً “اللي يحسبها أحلام يصف جنبي”.

إلا أن الفنانة فاطمة الصفي لم يهمها التعليقات التي كتبها رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقطع الفيديو بإطلالتها الصيفية، وقامت بنشر فيديو جديد تظهر فيه وهي ترقص أمام المارة بديزني لاند في باريس، وكتبت أسفل الفيديو :”ارقص كأن لا أحد يراك، وحب كأنك لن تجرد أبداً، وغني كأن لا أحد يسمعك، وعيش كأن الجنة على الأرض”.