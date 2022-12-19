الفنانة سيرين عبد النور تصف منتخب الأرجنتين بـ كامل الأوصاف بعد حصد لقب كأس العالم

نشرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عبرت فيها عن إعجابها بما قدمه منتخب الأرجنتين في كأس العالم. ماذا قالت؟.

سيرين عبد النور: منتخب الأرجنتين كامل الأوصاف

كتبت الفنانة سيرين عبد النور: الأرجنتين أبطال كرة القدم، فريق كامل الأوصاف صراحة، ألف مبروك.

وألحقت سيرين عبد النور التغريدة بصورة أظهرت أنها تشاهد مباراة فرنسا والأرجنتين.

وحصلت تغريدة سيرين على إعجابات وردود فعل كثيرة من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بمتابعة سيرين لكرة القدم.

وكانت سيرين تتابع المباراة لحظة بلحظة، ووصفت الفريقين بأنهم غير معقولين، ثم كتبت في بداية ركلات الجزاء: انتهى وقت الجد وجاء وقت الحظ.

الأرجنتين تفوز بكأس العالم

يذكر أن منتخب الأرجنتين قدم حسم بطولة كأس العالم أمس الأحد على حساب منتخب فرنسا عقب مباراة غاية في التشويق والحماس.

واستطاع ليونيل ميسي أخيرا تحقيق لقب كأس العالم، وشهد ستاد لوسيل بدولة قطر احتفالات غير مسبوقة بتتويج الأرجنتين، بعد مباراة امتدت إلى ركلات الجزاء.