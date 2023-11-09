الفنانة حنان أحمد تكشف عن مشاركتها في فيلم “فرقة الموت”

أكدت الفنانة حنان أحمد عن مشاركتها في فيلم “فرقة الموت” خلال تصوير المشاهد الأخيرة في الفيلم بمشاركة الفنان أحمد عز، والفنان آسر ياسين، والفنانة منة شلبى، والفنان محمود حميدة، وتدور أحداث فيلم فرقة الموت في إطار الأكشن المثير حيث يجسد الفنان أحمد عز شخصية ضابط وتتوالى الأحداث الفيلم من إخراج أحمد علاء.

الفنانة رحمة أحمد

مشاركة حنان أحمد في مسلسل الصندوق

جدير بالذكر أن الفنانة حنان أحمد شاركت ف بعض الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية من بيينها مسلسل الصندوق والذي تم عرضه في رمضان الماضي وكان المسلسل الدرامي يتكون من 15 حلقة ومن بطولة الفنان أحمد داش وهدى المفتي والفنان محمد التاجي وسماح انور العمل الدرامي من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم.

مسلسل الليلة واللى فيها

وأوضحت حنان أحمد بأنها شاركت في أحد المسلسلات الدرامية المكونة من 6 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا وكان المسلسل باسم “الليلة واللى فيها” وكان من بطولة الفنانة زينة، والفنان محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، والنجم علاء مرسى.