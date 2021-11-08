الفرق بين الذهب الصيني وذهب القشرة

بواسطة رشا الشافعي

انتشر في الآونة الأخيرة أكسسوارات الذهب الصيني بشدة لغلاء  أسعار الذهب الأصفر ولجمال موديلات الذهب الصيني ولكن هناك شكوى دائمة من تغير لون الذهب الصيني سريعا والحقيقية والتي يجب أن يعلمها الجميع أن الذهب الصيني يختلف تماما عن ذهب القشرة والتي لا يعرف الكثير الفرق بينهم.

اية الفرق بين الذهب الصيني وذهب القشرة

الفرق بين الذهب الصيني وذهب القشرة

الذهب الصيني هو عبارة عن معدن ثقيل قد يكون من الاستانلس ستيل أو من النحاس ويكون مطلي بماء الذهب من العيار المنخفض ويباع بالقطعة وليس بالجرام ، الذهب الصيني الأصلي يمكنك الاستحمام به والتعرض للماء والصابون ويظل بنفس لمعانه بل يزداد جمال ويضره الكحول بكافة أنواعه  فحين يرش بالكحول يفقد الكثير من لونه وإذا تكرر الأمر عدة مرات تذهب عنه الطبقة الذهبية ولكن بالحفاظ عليه يستمر معك حتى خمس سنوات بنفس اللمعان والجمال.

الفرق بين الذهب الصيني وذهب القشرة 1 8/11/2021 - 11:04 ص

الذهب القشرة هو معدن ثقيل أيضاً ولكن يكون بدون دمغة الذهب الصيني فيجب أن تعلم أن الذهب الصيني تقوم الشركات المصنعة له بختم القطع بختم الشركة وهي القطع التي لا تتغير لونها أما الذهب القشرة فهو مطلي ببودرة الذهب وفي العادة يذهب لونها إن تعرضت القطعة للعرق أو الماء وهي أنواع تسبب الحساسية للجلد والتي يعاني منها الكثير.

ولكن القطع الأصلية لا تسبب أي حساسية للجلد لوجود ماء الذهب ألمطلي به كما أن تشكيلة الموديلات مختلفة ومتنوعة ولا يمكن تفريقها عن القطع الأصلية للذهب بمجرد العين ولكن يعرف من ختم الذهب فيختلف أختام الذهب الأصلي تماما عن أختام الصيني والتي تحمل عادتا ختم الشركة المصنعة.

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رشا الشافعي

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