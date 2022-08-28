الفرصة فرصتين والحلم حلمين.. مسابقة الحلم تفاجئ عشّاقها بسحبين في وقت واحد على 200 ألف دولار كاش

ما زالت مسابقة الحلم تواصل إبداعها، وتحاول أن يربح أكبر عدد ممكن من المشتركين في المسابقة، ونظراً لهذا الإبداع والمصداقية، فإن جمهور الحلم يزداد يوماً بعد يوم في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، حيث تتم عملية السحب على الهواء مباشرةً بواسطة جهاز الكمبيوتر ودون أي تدخل، ويقوم جهاز الحاسوب باختيار رقم الفائز.

الفرصة فرصتين مع مسابقة الحلم السحب المنتظر

وفاجأت الحلم عشّاقها من جديد بجعل جائزة السحب القادم على اثنين، حيث ستصبح الفرصة فرصتين، والفائز فائزين والفرحة فرحتين، بعد جعل الجائزة المقبلة على اثنين، وسوف تكون قيمة كل منهما 100 ألف دولار كاش عداً ونقداً، وما عليك إلا الإشتراك برسالة أو عن طريق تطبيق الحلم.

هذا وقد نبهت مسابقة الحلم على أمر هام جداً، وهو أن التعليقات على المنشورات الرسمية للمسابقة عبر منصات التواصل الإجتماعي لا تؤهلك للسحب، ولكن يجب الإشتراك بشكل رسمي بأحد الطرق المعروفة، مثل إرسالة رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ويتم إرسالها على الرقم المرادف للدولة التي يعيش فيها المشترك.

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وطريقة الإشتراك في الحلم

وإما أن يكون الإشتراك عبر رابط المسابقة الرسمي وتسجيل هاتفك والضغط على أيكونة الإشتراك، أو عن طريق تطبيق الحلم، وكلما تنوعت طريقة الإشتراك، وكلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تردك على هاتفك بعد الإشتراك كلما كانت فرصة المشترك أكبر للفوز بالحلم.

أسماء بعض الفائزين بالحلم خلال عام 2022 فقط

إسم المشترك الفائز الدولة التي يعيش فيها قيمة الجائزة محمد علي العسيري من السعودية “أبها” فاز بـ150 ألف دولار الأسبوع الماضي وائل نبيل عشم مصري الجنسية فاز بكيلو ذهب و150 ألف دولار أحمد سعيد عبد الحسن من دولة العراق فاز بـ500 ألف دولار حامد اللحياني وعيسى الفارسي أحدهما من السعودية والآخر من عمان وفاز كل واحد منهما بـ150 ألف دولار

العسيري يفوز بـ150 ألف دولار مع الحلم

هذا وقد أكد آخر الفائزين في مسابقة الحلم وهو محمد علي العسيري، أنه كان يشترك طوال السنوات الثلاثة الماضية ولم يمل، وظل يشترك بالحلم إلى أن حالفه الحظ الأسبوع االماضي، وبالتحديد في يوم 28 أغسطس 2022، وأصيب العسيري بذهول شديد لحظة إعلان فوزه في المسابقة.