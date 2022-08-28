وجهات نظر

الفرصة فرصتين والحلم حلمين.. مسابقة الحلم تفاجئ عشّاقها بسحبين في وقت واحد على 200 ألف دولار كاش

خالد عسر

ما زالت مسابقة الحلم تواصل إبداعها، وتحاول أن يربح أكبر عدد ممكن من المشتركين في المسابقة، ونظراً لهذا الإبداع والمصداقية، فإن جمهور الحلم يزداد يوماً بعد يوم في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، حيث تتم عملية السحب على الهواء مباشرةً بواسطة جهاز الكمبيوتر ودون أي تدخل، ويقوم جهاز الحاسوب باختيار رقم الفائز.

الفرصة فرصتين والحلم حلمين.. مسابقة الحلم تفاجئ عشّاقها بسحبين في وقت واحد على 200 ألف دولار كاش

الفرصة فرصتين مع مسابقة الحلم السحب المنتظر

وفاجأت الحلم عشّاقها من جديد بجعل جائزة السحب القادم على اثنين، حيث ستصبح الفرصة فرصتين، والفائز فائزين والفرحة فرحتين، بعد جعل الجائزة المقبلة على اثنين، وسوف تكون قيمة كل منهما 100 ألف دولار كاش عداً ونقداً، وما عليك إلا الإشتراك برسالة أو عن طريق تطبيق الحلم.

رد فعل العسيري بعد فوزه بجائزة مسابقة الحلم| والأغا يزف نبأ سارَّ للمشتركين

الحلم تبدع من جديد.. مسابقة الحلم تعلن رسمياً عن 200 ألف دولار قيمة السحب القادم

هذا وقد نبهت مسابقة الحلم على أمر هام جداً، وهو أن التعليقات على المنشورات الرسمية للمسابقة عبر منصات التواصل الإجتماعي لا تؤهلك للسحب، ولكن يجب الإشتراك بشكل رسمي بأحد الطرق المعروفة، مثل إرسالة رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ويتم إرسالها على الرقم المرادف للدولة التي يعيش فيها المشترك.

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وطريقة الإشتراك في الحلم

وإما أن يكون الإشتراك عبر رابط المسابقة الرسمي وتسجيل هاتفك والضغط على أيكونة الإشتراك، أو عن طريق تطبيق الحلم، وكلما تنوعت طريقة الإشتراك، وكلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تردك على هاتفك بعد الإشتراك كلما كانت فرصة المشترك أكبر للفوز بالحلم.

أسماء بعض الفائزين بالحلم خلال عام 2022 فقط

إسم المشترك الفائز الدولة التي يعيش فيها قيمة الجائزة
محمد علي العسيري من السعودية “أبها” فاز بـ150 ألف دولار الأسبوع الماضي
وائل نبيل عشم مصري الجنسية فاز بكيلو ذهب و150 ألف دولار
أحمد سعيد عبد الحسن من دولة العراق فاز بـ500 ألف دولار
حامد اللحياني وعيسى الفارسي أحدهما من السعودية والآخر من عمان وفاز كل واحد منهما بـ150 ألف دولار

العسيري يفوز بـ150 ألف دولار مع الحلم

هذا وقد أكد آخر الفائزين في مسابقة الحلم وهو محمد علي العسيري، أنه كان يشترك طوال السنوات الثلاثة الماضية ولم يمل، وظل يشترك بالحلم إلى أن حالفه الحظ الأسبوع االماضي، وبالتحديد في يوم 28 أغسطس 2022، وأصيب العسيري بذهول شديد لحظة إعلان فوزه في المسابقة.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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23 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    يالله

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  2. ابو حسين يقول

    يارب يسر لكل مجتهد

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  3. غير معروف يقول

    يا رب يسر ولا تعسر يا رب👆

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  4. رقاني سيداحمد يقول

    يارب ان تسيرني واربح في المسابقة

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  5. قاسم عياشي الحمدعلي كل شي يقول

    اين انا من جميع المشاركين سمعت باني فزت ولاكنه حلم قاسم عياشي ولله الحمد علي كل شي

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  6. غير معروف يقول

    مشترك من ١٤ سنة فى الحلم ولم يحالفني الحظ
    عاصم عزت حسين شنن
    ٠٠٢٠١١٢١١٢٠٠٦٦

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  7. غير معروف يقول

    كيفية المشتركة بالنسبة للجزائرين

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  8. سمير جوينطى يقول

    سمير من الدارالبيضاء المملكة المغربية
    ربحت $5000$ ولم اتوصل حتى الان وشكرا MBC

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  9. زهره زهور يقول

    ياليت والله واربح لعها تحقيق حلمي لطالما تمنيته واعيش انا وطفلي اليتيم مثل ايت انسان عادي بعيدا عن الفقر والبهذله

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  10. غير معروف يقول

    نفسى افهم من اول المشاركين فى الحلم من الامارات الى مصر شوف كام سنه وانا مشترك وكان فلوس من دراهم ومصر وعلشان تتأكد رقمى كان فى ابوظبى 0505213232وفى مصر01090190170هوفى ايه

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  11. سعيد ابو بكر بغداد ى يقول

    أنا مشترك فى المسابقه منذ مابدات فى دبى لانى كنت عايش هناك ولحد الان حتى لما نزلت وعيشت فى مصر ولحد الان الان لم افوز أكثر من 15سنه مع العلم رقمى فى الامارات كان0505213232 للعلم

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  12. ريمو يقول

    انا من المشاركين من 2008 وكل ينة بشارك ولم يحالفنى النصيب من ربنا الحمد لله بس عجبتنى فكرة تقسيم المبلغ على عدد من الفائزين ويا ريت تعمم فى المبالغ الكبيرة

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  13. مها يقول

    حلم

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  14. عبداللطيف كشك يقول

    يارب يسر الأمور واكرمنا ياكريييييييم

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  15. حسن جمعه رستمً يقول

    يارب اطلب منكً ان تيسر

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  16. حسن جمعه رستمً يقول

    يارب اطلب منكً ان تيسر يارب

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  17. غير معروف يقول

    لا حول ولا قوة الا بالله

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  18. سكينة ياسين يقول

    يارب اكون من الفائزين

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  19. Mohand amokrane ait menguellet يقول

    حلم من الجزایر طلب صداقة
    *213655997707
    اسم محند امقران ايت منقلات

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  20. غير معروف يقول

    اشرف محمد يارب حلم

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  21. غير معروف يقول

    لا قوة إلا بالله
    وإن العزة لله جميعا

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  22. غير معروف يقول

    حلم عبد الفتاح ماهر عنتر 64445754 ابو مازن الخواجه

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  23. احمد رمضان عبد الفتاح بخيت يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا قمت المشاركه في الحلم عن طريق تطبيق الحلم ووصلت إلى المستوى الفضي وقبل السحب الاخير تم خروجي من المسابقة بدون سابق انذار ولم أرسل رسالة تفيد خروج من المسابقة وكنت عايز اعرف السبب ايه وشكرا

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