الفرصة فرصتين والحلم حلمين.. مسابقة الحلم تفاجئ عشّاقها بسحبين في وقت واحد على 200 ألف دولار كاش
ما زالت مسابقة الحلم تواصل إبداعها، وتحاول أن يربح أكبر عدد ممكن من المشتركين في المسابقة، ونظراً لهذا الإبداع والمصداقية، فإن جمهور الحلم يزداد يوماً بعد يوم في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، حيث تتم عملية السحب على الهواء مباشرةً بواسطة جهاز الكمبيوتر ودون أي تدخل، ويقوم جهاز الحاسوب باختيار رقم الفائز.
الفرصة فرصتين مع مسابقة الحلم السحب المنتظر
وفاجأت الحلم عشّاقها من جديد بجعل جائزة السحب القادم على اثنين، حيث ستصبح الفرصة فرصتين، والفائز فائزين والفرحة فرحتين، بعد جعل الجائزة المقبلة على اثنين، وسوف تكون قيمة كل منهما 100 ألف دولار كاش عداً ونقداً، وما عليك إلا الإشتراك برسالة أو عن طريق تطبيق الحلم.
هذا وقد نبهت مسابقة الحلم على أمر هام جداً، وهو أن التعليقات على المنشورات الرسمية للمسابقة عبر منصات التواصل الإجتماعي لا تؤهلك للسحب، ولكن يجب الإشتراك بشكل رسمي بأحد الطرق المعروفة، مثل إرسالة رسالة مكتوب فيها حلم باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ويتم إرسالها على الرقم المرادف للدولة التي يعيش فيها المشترك.
الفرصة فرصيتين..#مشاركة واحدة تؤهلك لسحبين، كل سحب 100،000 دولار
الحلم غيّر حياتكhttps://t.co/Z6VLS1m8Uu pic.twitter.com/uRcudeP8Qk
— الحلم (@Dream_MBC) August 27, 2022
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وطريقة الإشتراك في الحلم
وإما أن يكون الإشتراك عبر رابط المسابقة الرسمي وتسجيل هاتفك والضغط على أيكونة الإشتراك، أو عن طريق تطبيق الحلم، وكلما تنوعت طريقة الإشتراك، وكلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تردك على هاتفك بعد الإشتراك كلما كانت فرصة المشترك أكبر للفوز بالحلم.
أسماء بعض الفائزين بالحلم خلال عام 2022 فقط
|إسم المشترك الفائز
|الدولة التي يعيش فيها
|قيمة الجائزة
|محمد علي العسيري
|من السعودية “أبها”
|فاز بـ150 ألف دولار الأسبوع الماضي
|وائل نبيل عشم
|مصري الجنسية
|فاز بكيلو ذهب و150 ألف دولار
|أحمد سعيد عبد الحسن
|من دولة العراق
|فاز بـ500 ألف دولار
|حامد اللحياني وعيسى الفارسي
|أحدهما من السعودية والآخر من عمان
|وفاز كل واحد منهما بـ150 ألف دولار
محمد علي عسيري من السعودية يفوز بـ150 ألف دولار في الحلم#صدى_الملاعب #MBC1
تابع الحلقات كاملة على #Shahidhttps://t.co/ZVtFeALsvR pic.twitter.com/GbkWnKScrJ
— الحلم (@Dream_MBC) August 25, 2022
العسيري يفوز بـ150 ألف دولار مع الحلم
هذا وقد أكد آخر الفائزين في مسابقة الحلم وهو محمد علي العسيري، أنه كان يشترك طوال السنوات الثلاثة الماضية ولم يمل، وظل يشترك بالحلم إلى أن حالفه الحظ الأسبوع االماضي، وبالتحديد في يوم 28 أغسطس 2022، وأصيب العسيري بذهول شديد لحظة إعلان فوزه في المسابقة.
يالله
يارب يسر لكل مجتهد
يا رب يسر ولا تعسر يا رب👆
يارب ان تسيرني واربح في المسابقة
اين انا من جميع المشاركين سمعت باني فزت ولاكنه حلم قاسم عياشي ولله الحمد علي كل شي
مشترك من ١٤ سنة فى الحلم ولم يحالفني الحظ
عاصم عزت حسين شنن
٠٠٢٠١١٢١١٢٠٠٦٦
كيفية المشتركة بالنسبة للجزائرين
سمير من الدارالبيضاء المملكة المغربية
ربحت $5000$ ولم اتوصل حتى الان وشكرا MBC
ياليت والله واربح لعها تحقيق حلمي لطالما تمنيته واعيش انا وطفلي اليتيم مثل ايت انسان عادي بعيدا عن الفقر والبهذله
نفسى افهم من اول المشاركين فى الحلم من الامارات الى مصر شوف كام سنه وانا مشترك وكان فلوس من دراهم ومصر وعلشان تتأكد رقمى كان فى ابوظبى 0505213232وفى مصر01090190170هوفى ايه
أنا مشترك فى المسابقه منذ مابدات فى دبى لانى كنت عايش هناك ولحد الان حتى لما نزلت وعيشت فى مصر ولحد الان الان لم افوز أكثر من 15سنه مع العلم رقمى فى الامارات كان0505213232 للعلم
انا من المشاركين من 2008 وكل ينة بشارك ولم يحالفنى النصيب من ربنا الحمد لله بس عجبتنى فكرة تقسيم المبلغ على عدد من الفائزين ويا ريت تعمم فى المبالغ الكبيرة
حلم
يارب يسر الأمور واكرمنا ياكريييييييم
يارب اطلب منكً ان تيسر
يارب اطلب منكً ان تيسر يارب
لا حول ولا قوة الا بالله
يارب اكون من الفائزين
حلم من الجزایر طلب صداقة
*213655997707
اسم محند امقران ايت منقلات
اشرف محمد يارب حلم
لا قوة إلا بالله
وإن العزة لله جميعا
حلم عبد الفتاح ماهر عنتر 64445754 ابو مازن الخواجه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا قمت المشاركه في الحلم عن طريق تطبيق الحلم ووصلت إلى المستوى الفضي وقبل السحب الاخير تم خروجي من المسابقة بدون سابق انذار ولم أرسل رسالة تفيد خروج من المسابقة وكنت عايز اعرف السبب ايه وشكرا