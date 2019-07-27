الطفلة هديل خير الله التي شاركت عادل إمام في فيلم ” مسجل خطر” شاهد كيف أصبح شكلها الآن

الكثير من الفنانين يتمنى العمل مع الفنان عادل إمام بسبب شهرته، من أكثر الأشياء التي لافتت الأنظار في سلسلة أعمال عادل إمام هو عمله الدائم مع الأطفال والذين يتمتعون بالشهرة لمجرد قيامهم بعمل واحد من الأعمال التي تجمعهم مع الزعيم عادل إمام، يوجد الكثير منهم تألقوا في عالم الفن ومنهم هديل خير الله والتي شاركت الزعيم في فيلم مسجل خطر وكانت تتميز بالموهبة الجميلة جعلتها تدخل قلوب الكثير من الجمهور وتترك بصمه في أذهانهم. تعرف على هديل خير الله:تعتبر أشهر الأطفال المعروفه في عالم الفن بسبب تمثيلها مع كبار النجوم وهى طفله ولدت في 31 أغسطس عام 1983 تبلغ من العمر 33 عاما، ظهرت في كثير من البرامج ولكن لم يتعرف عليها الجمهور بسبب تغيير ملامح شكلها.

صورة طفلة فيلم مسجل خطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهى تتمتع بمظهر وملامح جميلة شاركت مع الهضبة عمرو دياب والفنانة مديحه كامل في فيلم العفاريت باسم بلية شاركت في عدد من الأفلام التي نالت إعجاب الكثير ومنها فيلم مسجل خطر الذي تم إنتاجه عام 1991.

وكان من بطولة مجموعه من النجوم ومنهم ( عادل إمام- صلاح قابيل- متولي- سناء شافع- سعيد عبد الغنى-) وغيرهم. قامت الطفلة هديل بدور مميز وكانت ابنة الفنان صلاح قابيل الذي يتم قتله أثناء أحداث الفيلم وبعد ذلك يتولى أمرها الفنان عادل إمام ، وتعرضوا إلى كثير من المواقف الخطيرة من اخطر العصابات.