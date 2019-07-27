الطبيب المعالج يكشف اللحظات الأخيرة للفيشاوي قبل وفاته وسبب تدهور حالته

كشف الطبيب المعالج للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة أسرار اللحظات الأخيرة في حياة الفيشاوي وأوضح الطبيب أن الراحل كان يعاني من مرض السرطان في الكبد وأن سبب وفاته هو إصابته بغيبوبه كبدية أدت إلى وفاته وأضاف الطبيب أن الفيشاوي كان في لحظاته الأخيرة في كامل قواه العقلية ووصفه بأنه كان راجل عظيم بمعنى الكلمة في فترة مرضه وكان مؤمن بالله وشجاعا وصابرا تماما طوال فترة مرضة بالسرطان وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم أن الراحل كان متواضع للغاية وكان دائما يقوم بمصافحة المرضى الموجودين في المتستشفي وطوال فترته في المستشفى كان يريد أن السرية عن تفاصيل حالته الصحية

سبب وفاة فاروق الفيشاوي

قال الدكتور حمدي عبد العظيم أنه في اللحظات الأخيرة كان هناك تحسن كبير في حالته الصحية خلال المرحلة الأولى في العلاج وكان الفيشاوي قادرا على التغلب على المرض ولكن وجدنا وجود تليف في الكبد وهذا ما أدى للوفاة

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

الجدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي توفى فجر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع كبير مع المرض داخل أحد مستشفيات الدقي بالقاهرة وتم دفنه في مقابر أسرته وعائلته في محافظة المنوفية في مدينة سرس الليان وسط حضور الالاف من معجبيه وأيضا زملائه في الوسط الفني والاعلامي والسياسي