الشيف شەماڵ الكردي: البرغل هو سيد الطعام بلا منافس في مطبخنا منذ مئات السنين

أكد الشيف شەماڵ الكردي على أن المطبخ الكردي من المطابخ القديمة جدًا لتميزه بمواصفاته وأكلاته الغنية خاصة بأن الكرم صفة سائدة في المجتمع الكردي والطعام يعد تعبيرًا للتقدير والترحيب في الضيافة، لذلك يتميز المطبخ الكردي بأكلاته المميزة وطابعة الخاص الذي يميزه عن باقي المطابخ العربية الآخرى.

الشيف شەماڵ الكردي

أكثر الأكلات شهرة في المطبخ الكردي

وأشار الشيف شەماڵ الكردي بأن البرغل هو من أكثر الأكلات شهرة في المطبخ الكردي كما يعد هو سيد الطعام بلا منافس لدى الأكراد منذ مئات السنين ويقوم الكرد حتى يومنا هذا بتخزين البرغل بجميع مشتقاته ليكون متواجدًا طوال أيام السنة وذلك لأن البرغل هي الأكلة الأساسية بالنسبة لهم فيؤكل بجانب لحم الخراف ويتم تسويته بالسن المحلي.

طريقة تحضير البرغل

وأوضح شەماڵ الكردي بأن طريقة تحضير البرغل تختلف باختلاف المنطقة الكردية، ومن أشهر طرق تحضير البرغل لدى الأكراد في عشيرة “الكيكان” هي طريقة ” برغلي دوشلمكي” كما يحبذ الكرد خبز التنور عن باقي أنواع الخبز.