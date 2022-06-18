5 خطوات بسيطة للتخلص من الإحساس بالذنب طوال الوقت

هل تعاني من الإحساس بالذنب والتقصير دوما مهما فعلت ومهما بذلت قصارى جهدك؟ هذا الشعور هو شعور مميت لا يعرفه إلا من جربه، وقد يقودك للاكتئاب أحيانًا، إليك الحل في خطوات سهلة وبسيطة.

كيف تتخلص من الشعور الدائم بالذنب؟

اعرف ما هو سبب شعورك بالذنب

اسأل نفسك أولًا: “هل قمت بفعل أي شيء خاطئ؟”، هل كذبت أو كنت أنانياً عندما تعاملت مع صديق، أو أي فعل من الأفعال التي تجعل المرء يشعر بالذنب، اسأل نفسك لكي تعلم حقيقة المشكلة وتجد حلاً لها.

كما أنه من الجيد أن يكون لك أصدقاء لكن لا ينصح بأن تضعهم دائماً على قائمة الأولية، لدرجة أن تشعر طوال الوقت بالتوتر والضغط.

حدد تفاصيل إحساسك

يجب على المرء أن يتحقق من إحساسه بالذنب وما الموقف الذي جعله يشعر بالذنب، تذكر الموقف أو المكان الذي تعلمت فيه المعايير الاجتماعية أو الأخلاقية التي تتبعها وجعلتك تشعر بالذنب، فربما تكون تلك التعاليم خاطئة وتضيف عبئًا على الإنسان، كما يمكنك سؤال صديق آخر عن رد فعله لو وقع في نفس الموقف، فأحيانا ما نكون قاسين جدا مع أنفسنا، بخلاف من حولنا.

ارجع لماضيك

يمكن أن يكون الشعور الدائم بالذنب مرتبطًا بحدث قد وقع في الماضي، لذلك حاول اكتشاف هذا الحدث وعالجه، لكي تتخلص من هذا الشعور.

يمكنك الاستعانة بصديق أو طبيب نفسى لو لزم الأمر.

اكتب يومياتك

كتابة اليوميات من الممكن أن تساعدك في ترتيب الأفكار ورؤية المواقف بشكل واضح، لأن المخاوف عندما تكون مكتوبة أمامنا، نعرف حقيقة الموقف وهل حقًا يستحق الشعور بالذنب أم لا؟

في حال ارتكبت أخطاء حقًا، عليك الاعتراف بالخطأ، وتذكر أن كل بني ادم خطاء، ولا تعاود الفعل مرة أخرى.

لكن إذا شعرت بالذنب في موقف لا يرتبط بك من الأصل، فتجنب التفكير فيه وحاول نسيانه.

فكر في الأشياء الإيجابية في حياتك

خصص وقتًا للتفكير في الأشياء والمواقف الإيجابية التي في حياتك لكي تستمتع بها، وتشعر بالسعادة والامتنان، حيث ستساعدك هذه العادة في التخلص من الشعور بالذنب، فبدلاً من التركيز على السلبيات طوال الوقت، تفكر فيما يسعدك.

تنبيه: في حال استحوذ الشعور بالذنب على حياتك، وتوقفت حياتك تماما، فعليك باستشارة طبيب أو أخصائي نفسي؛ لكي لا يتطور الأمر، فعلى سبيل المثال، قد رأينا في الفترة الأخيرة انتشار حالات اكتئاب ما بعد الولادة بسبب إحساس الأمهات بشكل دائم بالذنب تجاه أطفالهن، ومن هذه الحالات من أقدموا على الانتحار.

وبهذا نكون قد ذكرنا لكم 5 خطوات بسيطة للتخلص من إحساسك بالذنب طوال الوقت، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.