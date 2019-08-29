السبب الذي جعل محمد إمام يسخر من زوجته علي أحد مواقع التواصل الإجتماعي

الفنان محمد إمام يشارك جمهوره ومتابعيه أدق تفاصيل حياته اليومية وجزء من حياته الشخصية ليقرب من الجمهور أكثر، سخر محمد إمام من زوجته في هذه المرة بسبب تأخرها عليه وقال قبل نزوله أبلغته زوجته أنها فاضل 5 دقائق وتكون جاهزة هي وأبنته خديجة وقام بنشر صوره له وهو داخل سيارته وقال بقالي ساعة وربع مستني في العربية، فهذه ليست المرة الأولي الذي يشارك الفنان محمد إمام بعض تفاصيل حياته اليومية مع جمهوره بشكل كوميدي علق من قبل علي صورة لسيارته وهي بداخلها مجموعة من شنط السفر قائلاً، زمان أما كنت بكون مسافر كنت باخد معايه شنطة سفر واحدة فيها أي حاجة دلوقتي ماشاء الله بحمل شنط معايا زي ماكون معزل كان ناقص أخد الكنبة.

أخر الأخبار الفنية للفنان محمد إمام

من جهة أخرى الفنان محمد إمام مشغول في هذه الفترة بتصوير المشاهد الخاصة بفيلمه الجديد “لص بغداد” هذا الفيلم بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان محمد عبد الرحمن، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد رزق، والفنان صلاح عبدالله، الفيلم من تأليف المؤلف تامر أمين و إخراج خالد موسى.

ماهي شخصية محمد إمام في فيلم لص بغداد

قام الفنان محمد إمام من قبل بنشر صورة له علي موقع الصور الشهير أنستغرام للشخصية الذي يجسدها في إطار فيلمه الجديد وقال “يوسف الراوي” أنتظروني قريباً ” لص بغداد “.