السبب الذي جعل الفنانة اللبنانية إليسا تعتزل عن الغناء

فاجأت الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا جماهيرها بخبر صادم صباح اليوم حيث أعلنت إعتزالها للغناء وأن ألبومها الجديد الذي سيعرض قريبا هو الألبوم الأخير لها مشيرة أن لا تستطيع أن تستكمل عملها في جو يشبة المافيا وأنها لا تستطيع أن تنتج في هذا الجو وذلك على حسب وصفها وسرعان ما انتشر خبر اعتزالها على مواقع التواصل الإجتماعي وبسبب الشعبية الكبيرة التي تمتلكها في جميع دول الوطن العربي طالب الكثير منها بالتراجع عن قرار اعتزالها

سبب إعتزال الفنانة اليسا عن الغناء

احتار الكثير من محبي وعشاق الفنانة اللبنانية إليسا عن السبب وراء اعتزالها الغناء مما جعل أحد الملحنين المقربين للفنانة إليسا بالكشف عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها حيث قال أن قرار إعتزالها هو أحد الورقات التي تستخدمها للضغط على شركة روتانا التي هي أحد مطربيها وكشف المصدر عن وجود خلافات كبيرة بين اليسا والشركة بسبب الشروط الجديدة التي فرضتها شركة روتانا على كل المطربين المتعاقدين معها وأشار المصدر أن إليسا لم توافق على هذه الشروط وعبرت عن رفضها واعتراضها على حصول شركة روتانا على حقوق الديجيتال الخاصة بأغانيها بحيث لا يكون لها أي حق في الحصول على أي مبالغ مالية من هذه الأغاني سواء كانت هذه المبالغ المالية من الأرباح التي تأتي من اليوتيوب والمنصات الإلكترونية المختلفة أو من شركات الهواتف المحمولة

وأضاف المصدر أن إليسا فشلت في الاتفاق في أى مفاوضات مع روتانا حتى أن مجلس إدارتها رفض أن تكون مدة عقد الفنانة إليسا مع الشركة هو سنة واحدة ويجدد بموافقة الطرفين ومن أجل ذلك قامت إليسا بإعتزال الغناء لعل هذه الحيلة تكون هي السبب في موافقة إدارة روتانا على مطالبها