الدول التي لديها أكبر عدد من مستخدمي تطبيق انستغرام في عام 2023

ينتشر استخدام تطبيق انستغرام بشكل خاص بين الشباب والمراهقين، تطبيق إنستغرام هو تطبيق خاص بنشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة تستحوذ عليه شركة ميتا الذي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك، سبق وأن قمنا بنشر إحصائية تبين استخدام تطبيق فيس بوك بحسب الدول وكانت الهند قد تصدرت الترتيب وجاءت في المركز الأول من حيث عدد مستخدمي التطبيق هناك ويستخدم حوالي 314 مليون مستخدم في الهند تطبيق الفيس بوك وكذلك هو الحال في تطبيق إنستغرام، جاءت الهند أيضا في المركز الأول من حيث عدد المستخدمين وذلك بواقع 229.55 مليون مستخدم، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني كما هو الحال مع فيس بوك وتلتها البرازيل ثم إندونيسيا فتركيا ثم اليابان.

ترتيب الدول من حيث عدد مستخدمي تطبيق إنستغرام:

الهند:

جاءت الهند في المركز الأول بواقع 229.55 مليون مستخدم، تتصدر الهند قائمة أكبر جمهور دولي لتطبيق فيسبوك أيضاً، يبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار وذلك يفسر عدد المستخدمين الكبير وتحتل الهند المراكز الأولى في عدة تطبيقات ومنصات أخرى مثل تيك توك.

2. الولايات المتحدة الأمريكية:

جات الولايات المتحدة الأمريكية الثانية بواقع 143.35 مليون مستخدم، يستخدم الكثير من الشباب والمراهقين في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق إنستغرام لنشر صورهم وفيديوهاتهم القصيرة، يوجد في إنستغرام عدد كبير من المؤثرين من الولايات المتحدة الأمريكية الذين لا يسعنا ذكرهم، تعتمد العديد من المؤسسات التجارية هناك على تطبيق إنستغرام في التسويق للمنتجات بشكل رئيسي بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة للتطبيق هناك.

3. البرازيل: 113.5 مليون مستخدم.

4. إندونيسيا: 89.15 مليون مستخدم.

5. تركيا: 48.65 مليون مستخدم.

5. اليابان: 45.7 مليون مستخدم.

7. المكسيك: 36.7 مليون مستخدم.

8. المملكة المتحدة: 28.75 مليون مستخدم.

9. ألمانيا: 27.45 مليون مستخدم.

10. إيطاليا: 26.2 مليون مستخدم.

11. فرنسا: 23.75 مليون مستخدم.

12. الأرجنتين: 23.4 مليون مستخدم.

13. إسبانيا: 21.9 مليون مستخدم.

14. كوريا الجنوبية: 19.25 مليون مستخدم.

15. كولومبيا: 17.75 مليون مستخدم.

16. الفيليبين: 17.55 مليون مستخدم.

17. تايلاند: 17.35 مليون مستخدم.

18. كندا: 15.9 مليون مستخدم.

19. مصر: 15.3 مليون مستخدم.

20. العراق: 14 مليون مستخدم.

على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي يأتي موقع إنستغرام في المركز الثالث لعام 2023 ويستخدم التطبيق حوالي مليار شخص بشكل شهري فيما يقوم 600 مليون مستخدم باستخدام التطبيق يوميا ويتم نشر حوالي 95 مليون منشور بشكل يومي وأكثر متابعي الموقع هم من المراهقين والشباب، من جانب تسويقي تعتمد الكثير من شركات الموضة الأزياء على تطبيق إنستغرام للترويج لمنتجاتها وبالأخص كبار الشركات الأزياء العالمية وتوجد أيضا العديد من الصفحات أو الحسابات الذي تستهدف محبي الموضة بشكل خاص.

توجد في تطبيق انستغرام العديد من المميزات المنافسة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل ميزة الريلز الشبيهة بفيديوهات تيك توك والتي باتت تنافسها بشكل كبير، أطلقت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام في يوليو الماضي تطبيقا شبيها بإنستغرام وهو تطبيق “ثريدز” والذي جمع أكثر من 100,000,000 مستخدم في أقل من أسبوع بعد الإعلان عن إطلاقه، وواجهت شركة ميتا التي يبدو أنها تريد الاستحواذ على كل شيء في عالم مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات استنساخ تطبيق إكس والذي كان يعرف سابقا باسم تويتر حيث أن تطبيق ثريدز يحاكي بشكل كبير تطبيق إكس المملوك للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تقول صحيفة وول ستريت جورنال بأن تطبيق ثريدز هو نفسه تطبيق إكس ولكن من دون إيلون ماسك وأدى إطلاق ميتا لذلك التطبيق لدخولها في معركة قضائية مع صاحب أكبر ثروة في العالم.