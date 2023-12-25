الدول الأكثر استخداماً لتطبيق فيسبوك في 2023

تحتل الهند المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك، نشر موقع فيسبوك بيانات تختص بقواعد المستخدمين التي يضمها ونجد أن عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك في الهند فقط يبلغ عددهم حوالي 314 مليون مستخدم أي أنه إذا قاموا بتأسيس دولة فسيكون تعداد سكانها أكبر من تعداد دول كبرى مثل اندونيسيا والبرازيل وروسيا وستحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان في العالم.

جمع موقع statista بيانات لمستخدمي فيسبوك يظهر فيها ترتيب الدول من حيث عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك هناك، وتوجد بعض الدول التي يفوق عدد مستخدمي فيسبوك فيها الـ 100 مليون مستخدم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والبرازيل، المقصود في هذا التقرير عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك فقط وليس جميع تطبيقات شركة ميتا التي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك علما بأن شركة ميتا تمتلك أربع تطبيقات تواصل اجتماعية كبرى منها فيسبوك وواتساب وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر، إليك قائمة الدول من حيث عدد مستخدمي فيسبوك هناك.

الهند:

تأتي الهند في المركز الأول بواقع 314.6 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، تشير العديد من الفكاهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا إلى أن المستخدمين الهنود في موقع فيسبوك كَثَر بشكل لا يصدق، جرب أن ترسل طلب صداقة إلى أحدهم وستلاحظ ظهور عشرات طلبات الصداقة لديك من حسابات هندية تأتيك بشكل متكرر.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ليس من المستغرب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يستخدم الكثير من الأمريكيين تطبيق فيسبوك ويفضلونه على بقية مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وتشير العديد من الإحصائيات الى أن موقع التواصل الاجتماعي المفضل لدى الأمريكيين هو فيسبوك، يستخدم 175 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية التطبيق.

إندونيسيا:

يبدو أن تطبيق فيسبوك هو المفضل أيضا في إندونيسيا حيث يستخدمه هناك 119 مليون مستخدم.

البرازيل:

يستخدم تطبيق فيسبوك في البرازيل 109.05 مليون مستخدم، ومن التطبيقات الأخرى الرئيسية هناك والتي تتبع لشركة ميتا أيضاً تطبيق واتساب الذي تشير التقارير إلى أنه هو الآخر يحظى بنسبة كبيرة من المستخدمين في دولة البرازيل.

المكسيك: 83.75 مليون مستخدم.

الفلبين: 80.3 مليون مستخدم.

فيتنام: 66.2 مليون مستخدم.

تايلاند: 48.1 مليون مستخدم.

بنغلادش: 43.25 مليون مستخدم.

مصر: 42 مليون مستخدم.

باكستان: 37.3 مليون مستخدم.

المملكة المتحدة :34.4 مليون مستخدم.

كولومبيا: 33.5 مليون مستخدم.

تركيا: 32.8 مليون مستخدم.

فرنسا: 30.4 مليون مستخدم.

إيطاليا: 27.95 مليون مستخدم.

الارجنتين: 27.35 مليون مستخدم.

ألمانيا: 24.5 مليون مستخدم.

البيرو: 22.85 مليون مستخدم.

جنوب إفريقيا: 22.15 مليون مستخدم.

يذكر أن 88% من مستخدمي التطبيق يدخلون إليه باستخدام الهواتف النقالة عبر التطبيق وذلك على الرغم من وجود عدة طرق يمكنك دخول فيس بوك بها مثل موقع فيسبوك وتطبيق فيس بوك لسطح المكتب ويقضي المستخدمون في المتوسط حوالي 58 دقيقة في الموقع ويعاني آخرون من إدمان استخدام الموقع حيث يقومون بإمضاء أكثر من ساعتين أو ثلاث يوميا في الموقع في تصفح المنشورات ومشاهدة الفيديوهات، تشير بعض الإحصائيات إن أغلب مستخدمي فيسبوك تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عاماً، يستخدم فيس بوك حوالي 2.4 مليار مستخدم شهريا ويدخل حوالي 1.6 مستخدم الموقع يوميا ويتفوق فيسبوك في تلك الإحصائيات على غيره من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى المنافسة حتى تطبيق تيك توك الذي بات يتربع على عرش مواقع التواصل الاجتماعية.