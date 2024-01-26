الدكتور محمد الدالي يجيب عن حقيقة خطورة تجميل الأسنان بالتقويم الشفاف

أجاب دكتور تجميل الأسنان، محمد الدالي، عن سؤال طالما تسبب في قلق كبير، لمن يتخذون قرارًا بإجراء عملية التقويم للأسنان، عن طريق الأقواس الشفافة، ويتخوفون من تسبب هذه العملية ، في التعرض لألم كبير.

وقال د. محمد الدالي، انه في الفترة الأولى بعد تركيب الأقواس الشفافة، غالبًا ما يشعر المرضى بعدم الارتياح عند ملامسة الأقواس لشفاههم وخدودهم ولسانهم، وبالتالي قد يحدث بعض الألم نتيجة حدوث هذه الملامسات، مؤكداً ان ذلك لن يستمر، بل يتحسن الوضع في غضون أسبوع وسوف يختفي الألم من تلقاء نفسه.

الأقواس الشفافة في عمليات الأسنان

وأشار “محمد الدالي”، إلى ان الفم والأسنان واللسان، وجميع أجزاء الفك، سيتكيف مع الأقواس الشفافة، موضحاً ان الألم الذي ينتج عن الأقواس الشفافة، يحدث عادة في الأيام الأولى من علاج تقويم الأسنان.

وفي الوقت نفسه، حذر دكتور التجميل محمد الدالي، بشدة من اهمال الأمر، مضيفاً انه في حال عدم الذهاب إلى أطباء متخصصين في علاجات تقويم الأسنان بشكل دوري لإجراء الفحوصات الروتينية، من الممكن مواجهة بعض الآلالم.

ولفت “الدالي” إلى ان أقواس التقويم الشفافة، تستخدم بدلاً من التقويم المعدني في علاج مشاكل الأسنان التي تؤثر على بنية الفم والفك، مشيراً إلى ان الأشخاص الذين يعانون من انحناء أو انحراف الأسنان أوالفراغات بين الأسنان، هم الحالات لهذه النوع من العمليات التجميلية.

الأقواس الشفافة وتقويم الأسنان

وأتم دكتور تجميل الأسنان، محمد الدالي حديثه قائلاً: ان عملية علاج تقويم الأسنان بالأقواس الشفافة، يمكن اجرائها على جميع المرضى من مختلف الأعمار والذين لديهم بنية فم و فك مناسبة للعلاج، مشدداً على ان يكون القرار النهائي، لأخصائي تقويم الأسنان، على ان يتم ذلك عقب الفحص، ما إذا كان المريض مناسبًا للعلاج بالأقواس الشفافة أم لا .